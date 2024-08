Mujer paraguaya trasciende fronteras

Por Zuny Dos Santos @zuny2santos

Perla Viger, oriunda de Asunción buscó un futuro mejor en Francia, llegó a la ciudad de Tour para trabajar en una de las empresas de transporte más importantes de la ciudad,”Keolis Tours”.

La compatriota explicó que siempre tenía interés en conducir este tipo de automóviles, por lo que completó todas las pruebas necesarias para conseguir un trabajo y tras cumplir con todas las exigencias de la empresa, se convirtió en la primera mujer paraguaya en conducir un bus en Francia.

“Anteriormente trabajaba en otra empresa de transporte, pero como me quedaba muy lejos de mi casa, decidí hacer la prueba para poder ingresar a trabajar con la gente de Keolis. Me preparé para los exámenes durante mucho tiempo porque es bastante difícil ingresar para trabajar con ellos. A mí me encanta manejar, por eso cuando llegué a Francia busque trabajar en este ámbito”.

Perla Viger explica que estando en Paraguay nunca hubiese pensado trabajar en este rubro, pero al llegar a Europa vio que las condiciones eran totalmente diferentes y mejores para las mujeres, ya que existía la posibilidad de que ellas puedan trabajar en estas empresas con varios beneficios que hoy sería imposible conseguirlos en nuestro país.

Perla es conductora de un bus que funciona a gas natural, uno de los móviles más modernos con los que cuenta esta empresa y con capacidad para 150 pasajeros. La paraguaya realiza un recorrido de casi 8 horas y cerca de 200 km por día desde el emblemático Gare de Tours, atravesando por el Rio Loira , la Basilica de San Martín y otros sitios de referencia de esta ciudad.

“Es difícil definir exactamente los kilómetros que hago por día porque cambiamos mucho de trayecto y duran entre 45 minutos o sino hora u media, trabajamos más o menos entre 7 a 8 horas y realizamos un mínimo de 150 y 300 km al día, dependiendo del tramo que nos toque recorrer” expresó Perla.

Acerca de la posibilidad de regresar a tierra guaraní y trabajar como chófer, afirmó que, aunque desea hacerlo, considera difícil lograrlo en nuestro país debido a que el sistema de transporte es muy diferente al que está acostumbrada. Sin embargo, expresó su anhelo de volver a Paraguay con el fin de enseñar e inspirar a otras mujeres a trabajar como chóferes de buses.

“Me gustaría volver a Paraguay para contar mi experiencia, enseñar el modelo de trabajo que se tiene aquí y lograr que más empresas de transporte en nuestro país den lugar a más mujeres la posibilidad de dedicarse a esta profesión”.

Perla Azcona de Viger nació en Asunción el 07 de junio de 1970, es madre de Noelia Fernández y abuela de Isabela de 8, años quienes actualmente viven en Paraguay y espera volver a verlos en enero del próximo año, durante sus vacaciones. Aunque Perla ha pasado gran parte de su vida en Francia, comenta que sigue extrañando a sus amigos , las comidas típicas y especialmente el calor y la humildad de nuestra gente.

“Mi nieta Isabella de 8 años y mi hija Noelia Fernández, que reside y trabaja Paraguay, son las persoans que más extraño. En enero del próximo año me voy para pasar tiempo con mi familia. Además, extraño disfrutar de las comidas tradicionales. También extraño pasar tiempo con mis amigos, los habitantes de nuestro país son más humildes y aquí cuesta un poco más hacer nuevas amistades”.

CIUDAS DE TOURS - FRANCIA

Esta burbujeante y joven ciudad de Tours impresiona por su animado ambiente y sus barrios históricos llenos de encanto y vida nocturna.

Situada a orillas de los ríos Loira y Cher, Tours fue clasificada Ciudad de Arte e Historia e inscrita en la lista del Patrimonio Mundial de la Unesco en 2000. Con sus casas de entramado de madera, sus edificios de piedra blanca hechos con la famosa “toba” de la región, sus museos, sus tabernas y sus pequeños restaurantes, Tours es una ciudad que mezcla cultura, historia y gastronomía, y es el punto de partida para visitar los famosos castillos del Loira.

La región de Tours, es a menudo llamada “El jardín de Francia” y conocida por sus vinos y por la perfección del francés que allí se habla.

Tours es clasificada como Ciudad de Arte y de Historia. Esta localidad cuenta 136.463 habitantes, y la población del conjunto de su área metropolitana es de 294.220 habitantes.