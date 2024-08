El fin del amor: así fue la historia de JLO y Ben Affleck

Jennifer López reveló que sintió que “iba a morir” y entró en una “espiral” de 18 años después de cancelar su primer compromiso con Ben Affleck. Más de 20 años después, nuevamente ha finalizado su relación con él, esta vez un matrimonio. López solicitó el divorcio de Affleck el martes, en el aniversario de su segunda ceremonia de boda; sin embargo, su historia de amor comenzó en 2002 después de protagonizar la comedia romántica fallida, “Gigli”.

JLO y Ben Affleck: el amor en 2002

Ese mismo año, Affleck le propuso matrimonio con un diamante rosa de 6.1 quilates de Harry Winston, valorado en aproximadamente 2.5 millones de dólares. La pareja planeaba casarse en septiembre de 2003, pero cancelaron la boda y finalmente anunciaron su separación en enero de 2004. “Confirmo los informes de que Jennifer Lopez ha terminado su compromiso con Ben Affleck. En este momento difícil, pedimos que se respete su privacidad”, dijo su representante en ese entonces.

Un reencuentro en 2021

La pareja reavivó su romance en 2021 y se casaron dos veces en 2022. Lopez habló sobre su dolor tras la primera ruptura en una entrevista con Zane Lowe de Apple Music 1. “Hace veinte años, me enamoré del amor de mi vida. Estaba trabajando en un álbum llamado ‘This Is Me… Then.’ Todo se trataba de capturar ese momento en el tiempo. Ahora, lo más increíble ha sucedido. La razón por la que estamos aquí es que quiero capturar este momento porque es aún mejor que la primera vez”, expresó en noviembre de 2022.

El dolor de la separación

López describió el dolor que sintió después de su ruptura. “Ni siquiera podía interpretar esas canciones. Fue tan doloroso después de romper. Una vez cancelamos esa boda hace 20 años, fue la mayor angustia de mi vida. Sinceramente, sentí que iba a morir. Me llevó a una espiral de 18 años donde simplemente no podía acertar”, confesó la cantante.

Reflexiones sobre su segunda oportunidad

En cuanto a revivir su romance, López comentó: “Tiene el final más increíble que nunca sucedería en Hollywood. Eso nunca pasaría, no vamos a escribir eso porque nadie creería el final”. También discutió sobre la madurez que ambos alcanzaron con el tiempo. “Creo que ahora que somos mayores, lo vemos mucho más claro, porque incluso entonces cuando nos sentíamos así, ahora lo sabemos”, apuntó López. “Ahora, sabemos. No hay dudas y no hay algo como, ‘Bueno, veamos cómo va esto.’ Como, ‘No, somos tú y yo. Eso es. Hasta el final’”.

Diferentes enfoques hacia la privacidad

Mientras López frecuentemente hablaba sobre su matrimonio, llegando a crear un documental titulado “The Greatest Love Story Never Told”, Affleck prefirió mostrar “un poco de moderación” y no entrar “en detalles chismosos” sobre su segunda oportunidad en el romance. “Una de las lecciones más difíciles que he aprendido es que no es prudente compartirlo todo con el mundo,” dijo a The Wall Street Journal en diciembre de 2021. “Sé que me siento más cómodo teniendo esos límites saludables en mi vida alrededor de los cuales, de manera amigable y directa, te digo, simplemente no quiero hablar sobre mi relación personal en el periódico.”

El fin del amor

Al final, su historia de amor no sobrevivió. López presentó una solicitud de divorcio, citando la fecha de separación como el 26 de abril de 2024 y confirmando que no han sido pareja durante casi cuatro meses. Las especulaciones sobre la ruptura comenzaron en mayo cuando se reveló que Affleck y López habían estado viviendo por separado. Él se mudó de su mansión matrimonial de 60 millones de dólares a una casa de alquiler. El actor de “Argo” ha comprado una casa de 20.5 millones de dólares y ha puesto a la venta la propiedad que compraron juntos.

Un desenlace inevitable

López y Affleck no pasaron juntos su 55 cumpleaños ni su segundo aniversario de boda en julio. Ella fue vista en su casa de alquiler en su cumpleaños 52 la semana pasada, pero luego bailó toda la noche en un concierto de Bruno Mars sin su esposo.

López no especificó si firmaron un acuerdo prenupcial en los documentos de divorcio; sin embargo, fuentes informaron a TMZ que nunca tuvieron uno en su lugar. Si es verdad, podría resultar un error costoso ya que ella tiene un valor estimado de 400 millones de dólares, y Affleck figuró en la lista de Forbes de los actores mejor pagados de 2023 con un ingreso estimado de 38 millones de dólares el año pasado.