Jennifer López, muy agradecida al cumplir 55 años: “Nunca podría expresar lo conmovida que estoy”

Jennifer López cumplió 55 años y su fiesta fue con la temática de Los Bridgerton. A la misma asistieron sus amigos y, por supuesto, no faltaron sus hijos mellizos Max y Emme. El gran ausente fue su marido Ben Affleck.

Tras la fiesta, ya en su hogar, en pijamas y sin maquillaje, JLo escribió unas líneas de agradecimiento a sus fans de todo el mundo.

Lea más: Lo que dijo Jennifer López de Ben Affleck en el Día del Padre, en medio de rumores de separación

“He estado viendo todos sus deseos de cumpleaños, hermosos vídeos y publicaciones toda la noche y esta mañana de todo el mundo. Me he reído, sonreído, derramado algunas lágrimas, y cuando vi la cartelera en Times Square, me sentí completamente abrumada. Realmente tengo a los mejores y más increíbles fans del mundo. Nunca podría expresar lo conmovida que estoy o lo increíblemente bendecida que me siento de teneros a todos parte de mi vida. Muchas gracias”, expresó Jennifer López en su cuenta de Instagram, donde tiene 251 millones de seguidores.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Jennifer López, deslumbrante en México

JLo a sus fans: “En mi cumpleaños que tú eres mi mayor regalo”

“Es difícil de creer que hayamos pasado todo este tiempo juntos. Es divertido mientras me siento aquí contemplando en el viaje más extraordinario, que todavía me siento como la misma chica empezando tan llena de energía y bravuconería, tan lista para tomar todo el mundo por fuera y sin embargo tan tierna, frágil y a veces asustada, pero siempre llena de amor por dentro. Tengo tanto amor por ti. Quiero que sepas en mi cumpleaños que tú eres mi mayor regalo. Además de mi familia y amigos, siempre has estado ahí para mí en los buenos momentos y en los tiempos difíciles. Gracias, Gracias, Gracias...”, destacó Jennifer López.