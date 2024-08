Conocé a Pablo Bogado, el peluquero paraguayo que triunfa en España

“Llegué a España en el año 2017 y abrí mi Studio en agosto del año 2021 en pleno centro de Madrid, en el cosmopolita barrio de Chueca. Tengo más de 20 años de experiencia en el sector del estilismo. Me encanta ayudar a las mujeres con sus cambios de look”, comenzó contando Pablo Bogado a ABC Digital.

El paraguayo que reside en España además nos habló de sus inicios como estilista en nuestro país. “Soy de una familia muy humilde de Concepción. Me marché de casa con 13 años para ayudar a la familia. Como mi querida madre era peluquera lo más lógico era probar suerte en la peluquería. Comencé desde abajo, lavando cabezas en una peluquería de San Lorenzo. Me enamoré de la profesión de inmediato, porque creo que no hay nada más gratificante que ayudar a una mujer a recuperar su autoestima y esto los estilistas lo conseguimos con cada cambio de look. A los 18 años monté mi primer salón, también en San Lorenzo, el cual tuve abierto cerca de 10 años. Tenía muchísimo trabajo, daba empleo y acudían rostros conocidos del país”.

¿Por qué decidiste ir a España? ¿Cómo fue comenzar de nuevo fuera de tu país?, fueron nuestros siguientes requerimientos y Pablo Bogado respondió sin vueltas: “Era muy feliz en Paraguay, pero sentía que quería seguir prosperando y creciendo profesionalmente. Comencé a viajar por distintos países y ciudades de Europa: Berlín, Londres, Munich. Pero cuando llegué a España y, sobre todo a Madrid, me enamoré de esta ciudad y país”.

“El comienzo fue realmente duro: inmigrante, sin papeles y sin permiso de trabajo. Tenía que ir casa por casa trabajando con clientas nuevas que iba consiguiendo a través de redes sociales o me recomendaban. Poco a poco fui haciendo una nueva cartera de clientas, fui ahorrando, conseguí el permiso de trabajo y pude abrir mi nuevo salón en Madrid”, recordó emocionado Pablo Bogado.

Pablo Bogado: “La suerte siempre me pilló trabajando”

El paraguayo Pablo Bogado es muy conocido en Madrid y quisimos saber cómo hizo para llegar a tener reconocimiento y ser tan mediático en una ciudad tan cosmopolita.

“Mucha gente me habla sobre la suerte o el éxito que tengo y yo siempre contesto que no creo en la suerte ni me confío del éxito. A mí la suerte siempre me pilló trabajando. Creo en el trabajo y trabajo con pasión. Desde el comienzo ha sido una gran lucha. Abrir en el centro de Madrid con toda la competencia que había era una apuesta arriesgada, pero cuando eres bueno en la profesión, honesto y pones tu alma en cada trabajo las clientas lo saben valorar”, expresó Pablo Bogado al tiempo de resaltar: “Las marcas se enamoraron de mí y me apoyaron desde el primer momento”.

Pablo Bogado ya atendió a varias famosas, como Marta Sánchez y Mónica Cruz. ¿Podés citar a algunas más? “Son muchas las celebrities, influencers, modelos, actrices… que ya han pasado por el Studio. Siempre es un honor trabajar para ellas. Una de las celebrities habituales y que se ha convertido en amiga es Sofía Cristo, una DJ mundialmente conocida y colaboradora en distintos programas de televisión. Alba Carrillo, que es también una súper modelo y presentadora de televisión. Almudena Fernández que es una top model internacional. Por respeto no puedo dar muchos más nombres”, nos dijo el estilista paraguayo.

Pablo Bogado siempre es requerido por la prensa de España, por eso le preguntamos cómo le hacer sentir eso. “Es un orgullo que siempre quieran contar conmigo para hablar de la actualidad con respecto a los estilismos de celebrities, la realeza o las próximas tendencias. La prensa española se merece todo mi cariño y respeto porque siempre ha apoyado toda mi trayectoria desde el principio. Es muy fácil trabajar con ellos porque realmente valoran tu trabajo”, señaló nuestro entrevistado.

“Soy y siempre seré un orgulloso paraguayo”

Pablo Bogado es un concepcionero que ama nuestro país y siempre lleva en alto la bandera tricolor. “Soy y siempre seré un orgulloso paraguayo. Jamás he renegado ni de mis raíces ni de dónde vengo. Lo primero que cuento en las entrevistas en España es que soy de Paraguay, porque si hay algo bueno por encima de todo lo que tiene nuestro país es la gente. Como compatriota me gusta llevar la bandera de mi país por cualquier sitio al que voy. Los españoles no conocen mucho de Paraguay, pero para eso estamos nosotros para enseñarles los sitios tan preciosos que tiene nuestro amado país”.

¿Pensás abrir más locales en España?, fue otra pregunta que hicimos a Pablo Bogado, quien sin rodeos dijo: “No dejan de proponerme abrir nuevos locales, pero la verdad, me gusta el concepto de Pablo Bogado – Hair Studio, donde conocemos cada nombre de la clienta, sabemos qué le gusta, podemos dedicar todo el tiempo necesario y es un trato muy personalizado. Si abriera más locales esa experiencia se perdería. De momento no, pero quién sabe en el futuro, tendría que ser un proyecto que realmente me enamorara”.

Y una consulta que no podíamos dejar de hacer a Pablo Bogado fue qué es lo que más extraña de nuestro país. “Mis clientas paraguayas que viven en España saben que lo que más echo de menos con diferencia es la comida. Por eso siempre se preocupan en traerme chipa y sopa al Studio. Si me están leyendo, gracias por acercarme siempre un trocito de Paraguay. Y, por supuesto, lo que más echo de menos es a mi mamá y familia. Por eso intento ir siempre que puedo a verlos”.

Y sobre sus clientas paraguayas en España, Pablo Bogado nos contó un poco más. “No creo que haya una sola paraguaya en España que no haya pasado por el Studio. Desde las empleadas del Consulado Paraguayo hasta los cientos de paraguayas que cuando pasan por Madrid vienen a atenderse conmigo. Cada semana tengo paraguayas en el Studio y la verdad, me encanta porque me hacen sentir cerca de casa”.

Nuestro compatriota recibió el “Premio Europa al Mejor Estilista Internacional”

Pablo Bogado fue galardonado hace unos meses con el Premio Europa a la Excelencia Profesional como Estilista Internacional. Le pedimos que nos hable al respecto antes de despedirnos y con emoción también nos adelantó sus próximos proyectos.

“Hace unos meses me dieron el Premio Europa al Mejor Estilista Internacional. Fue toda una sorpresa y alegría. Aún me emociono al recordar este momento. Ya estoy trabajando en mi próxima colección con los tonos que van a ser tendencia para 2025. Y lo que más me emociona, creo que muy pronto iré a Paraguay para impartir algunas formaciones a mis compatriotas estilistas”.