Maga Caballero envuelta en una nueva polémica por audios filtrados

La siempre polémica Maga Caballero una vez más hizo de las suyas. ¡Sí! Por las redes y grupos de WhatsApp circula un tremendo audio dirigido supuestamente a una dama que escribió a su pareja y padre de su hija.

“Hola pedazo de p… de mierda, que sea la última vez en tu vida de mierda, bandida, asquerosa, puerca, que te vuelvas a atrever a escribirle al papá de mi hija. ¿Entendiste? ¿Te quedó claro o te voy a dibujar?”, se puede escuchar al principio del audio supuestamente enviado por Maga Caballero, que se volvió viral en las últimas horas.

En otra parte del mensaje que habría enviado la exmodelo Maga Caballero se puede oír: “Ya sé dónde vivís, ya sé dónde trabajás, sé todo lo que hacés, carajo. ¿Tenés alguna p… idea de con quién te metiste, carajo? ¿Sabés quién soy? Andate a una comisaría ahora mismo y denunciame, a ver si te dan bola. Te voy a meter un tiro en la cabeza y no solo uno, te voy a meter 20 tiros, carajo, a vos y toda tu familia”.

Maga Caballero: “Todo lo que yo diga o haga siempre va a estar calculado y pensando”

Tras la viralización del fuerte audio, el conductor de radio Ñandutí, Álvaro Mora, conversó con Maga Caballero, quien asumió que es ella la protagonista del mismo.

“Fue fríamente calculado. Yo quería que se viralice porque quería dejar un aviso bastante claro a las próximas personas que se atrevan a meterse en mi relación de lo que les va a pasar”, expresó Maga Caballero.

“Miedo alguno de que me pase algo, no tengo”, dijo en otro momento de la entrevista con Ñandutí.

¿Te arrepentís de algún calificativo, alguna palabra demás, o no?, preguntó Álvaro Mora a Maga Caballero, quien respondió inmediatamente: “No, en lo absoluto. Todo lo que yo diga o haga siempre va a estar calculado y pensando, y asumiendo las consecuencias que puedan tener esas palabras. Así que, yo en ningún momento voy a meter la pata. Ya pasó esa época”.

Al consultarle sobre la parte en la que dice que le va “a meter un tiro”, Maga Caballeo dijo en comunicación con Ñandutí que esa no es su intención. “No, en lo absoluto. No le voy a hacer absolutamente nada, pero quiero dejar en claro que no voy a dejar que nadie se meta en mi familia ni con nada que tenga que ver con mis perros, o mis amigas. La defensa siempre va a ser la misma. Le voy a joder la vida a la persona que quiera meterse conmigo”.