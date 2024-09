Marilina fue operada de urgencia: “Estaba con un embarazo de 4 semanas”

Esta mañana, la cantante Marilina Bogado compartió con sus más de 1.500.000 seguidores en Instagram el duro momento que está atravesando.

“Me tomo este momento para contarles lo que me pasó el día de ayer en horas de la tardecita-noche, cuando ya estaba en el cumpleaños de mi hija de repente me sentí súper mal, un dolor inexplicable, no podía ni pararme, ni estirarme, tuvieron que traerme de urgencia a un sanatorio”, comenzó relatando Marilina Bogado.

“No había hecho público esto aún, pero yo estaba con un embarazo de 4 semanas. Pero lamentablemente ayer me enteré que mi embarazo era ectópico, mi bebé estaba creciendo en una mala ubicación y eso me provocó un sangrado interno grave”, siguió expresando la Reina de la Cumbia.

Luego, Marilina Bogado contó que entró a quirófano de manera urgente: “Todo salió bien gracias a Dios, me hicieron un corte como la de cesárea y me tuvieron que extraer la trompa de Falopio lado derecho”.

Marilina quería dar un hermanito a Melody

Recordemos que Marilina Bogado ya había perdido un bebé que esperaba con ansias en julio de 2022. Así que, esta es la segunda vez que atraviesa esta dura situación.

“Es duro porque realmente estábamos con muchas ilusiones de darle un hermanito a Melody, pero bueno por algo pasan las cosas y confío en que los tiempos de Dios son perfectos, ¡lo importante ahora es que todo salió bien!”, señaló Marilina Bogado tras su cirugía de urgencia.

“Ahora sigo internada y tendré que guardar reposo y volver poco a poco a mis actividades habituales, estoy contenida y con toda mi familia acompañándome”, destacó Marilina y agradeció las muestras de cariño de sus fans.