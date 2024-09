Gustavo Mercado, el chofer y constructor paraguayo que se consagró campeón sudamericano de fisicoculturismo

Gustavo Mercado tiene 40 años es oriundo de Juan Manuel Frutos, departamento de Caaguazú, “pero mis padres se asentaron en Colonia Yguazú, km 58 Santo Domingo, departamento de Alto Paraná”, comenzó contando el campeón de fisicoculturismo a ABC Digital.

“En este momento estoy viviendo en Buenos Aires, Argentina, partido de General San Martín con mi esposa Linda y nuestra hija Zoe. Aquí trabajo de chofer, de lunes a viernes, mientras los sábados, domingos y feriados trabajo en obras de construcción”, siguió relatando Gustavo Mercado, quien logró el título de campeón en la edición número 49 del Sudamericano de Fisicoculturismo que se desarrolló en Asunción la semana pasada.

“Me consagré campeón en la categoría fisicoculturismo Senior más pesada, hasta 100 kilos. Mi primer torneo fue en el 2014 con 81 kilos. Hoy, para mí es un logro importante en cuanto a ganancia de masa muscular y así se demuestra mi avance como atleta fisicoculturista, lo cual no fue nada fácil”, nos contó Gustavo Mercado, quien actualmente compite por Argentina formando parte de la Selección Argentina de Fisicoculturismo como atleta élite.

Gustavo Mercado y sus inicios en el fisicoculturismo

Hace 10 años, Gustavo Mercado llegó al mundo del fisicoculturismo de manera inesperada. “En agosto de 2014 me inscribí a un gimnasio para ir a entrenar. El dueño del gym, Marcos Dávalos (Hoy un padre para mí), fue el primero en tenerme fe, al verme mover mucho peso y muy concentrado en lo que hacía me preguntó si quería competir en fisicoculturismo y yo ni siquiera sabía lo que era eso”.

“Apreté la dieta y en noviembre del mismo año subí a mi primera categoría Novato (promocional), con 81 kilos, obteniendo el cuarto lugar entre 9 atletas. No bajé los brazos y me propuse ir más allá, fui avanzando y mejorando mi performance, conocí un entrenador, Diego Leal, que me dio una mano y hoy se convirtió en un hermano para mí. Me preparó, me empujó y estuvo conmigo en mis peores momentos”, expresó Gustavo Mercado.

“Empecé a obtener primeros puestos, subí a un Arnold Classic Brasil (2017) saliendo cuarto de 22 atletas y a un Míster Universo Colombia (2018) consagrándome campeón. También subí a un campeonato sudamericano aquí en Paraguay (2018) obteniendo el segundo lugar y el mismo año logré un segundo lugar en Cancún México, en la Diamond Cup”, siguió contándonos el atleta guaraní que vive en Argentina.

Su esposa, su gran compañera

Gustavo Mercado pasó momentos difíciles durante la pandemia declarada en el 2020, pero fue su esposa Linda el gran soporte que le ayudó a seguir en pie y lograr sus objetivos.

“La pandemia me tiró abajo, me golpeó muy fuerte, personalmente y como familia, quedándome en la calle con mi mujer y mi hija de 7 años, sin trabajo, sin techo, y me di cuenta que ante los problemas son pocos los amigos que quedan. Tuvo un quiebre mi carrera y pensé nunca más volver a competir. Luchamos mucho para salir adelante con mi esposa, mi compañera, y ella fue la que me impulsó a continuar con este sueño y retomar mi carrera”, destacó.

Y tras la pausa, Gustavo Mercado volvió más fuerte y motivado: “Mi primer torneo post pandemia y luego de reiniciarnos como familia fue el año pasado, nada más y nada menos que, en el Míster Universo Argentina (noviembre 2023) consagrándome campeón en mi categoría y una semana después el Mundial Master también en Argentina, obteniendo el primer lugar”.

“Muchas medallas y triunfos provinciales y regionales preceden a estos triunfos internacionales y hoy el sueño cumplido en mi país, consagrándome campeón sudamericano y llegando a mi mayor meta ‘Ser atleta profesional’, enfrentándome a los mejores atletas de Paraguay, Ecuador, Venezuela, Brasil, Chile, Uruguay, Argentina, Perú”, dijo feliz Gustavo Mercado a ABC Digital al tiempo de revelar: “La vuelta de rosca que me faltaba me la dio un entrenador argentino, Rafael Gómez, al que yo miraba trabajar desde lejos con mucha profesionalidad, al que hoy le debo esta performance ganadora. Me apoyó como profe y amigo, y me ayudó con la puesta a punto y la suplementación, y detrás del escenario, fortaleciendo esa confianza que tambalea al ver tantos atletas excelentes que serán tus contrincantes allí arriba”.

Chofer, albañil y atleta con un gran corazón guaraní

¿Es verdad que fuiste a buscar futuro en Argentina trabajando en el país vecino como chofer y albañil, aferrándote al fisicoculturismo para no extrañar tanto tu tierra?, preguntamos a Gustavo Mercado en otro momento de la entrevista y él nos respondió sin vueltas: “Y uno es apegado a su tierra, pero las circunstancias muchas veces no acompañan. Hay que salir adelante, aunque a veces se sacrifican muchas cosas en el camino. Yo soy muy apegado a mi país y a mi familia, de repente me encontré en un país extraño, con comidas distintas, costumbres distintas y lejos de los míos. Me costó un poco adaptarme, pero hoy es mi segundo hogar. Me quedó un vacío enorme y lo compensé con una pasión a este deporte tan hermoso y sacrificado”.

Entre tanto trabajo, ¿a qué hora entrenás?, fue otra consulta para Gustavo Mercado, quien nos explicó: “Trabajo de lunes a sábado en Flores, Buenos Aires; saliendo de casa a las 6 a.m. y volviendo a las 19:30. Esta preparación me la costeé trabajando por meses de lunes a lunes, es cansador, el cuerpo lo siente y además una parte fundamental de este deporte es el descanso. Mi entrenamiento debería ser de lunes a sábado, 2 veces por día y 2 horas por sesión, pero a veces no llego a completar ni una sola sesión”.

“En esta gran familia del fisicoculturismo amateur tengo el gym que no me cobra mensualidad, amigos que me regalan suplementos, otros que me ayudan a entrenar al fallo que es muy importante en este deporte, alumnos que me ayudan a llegar a mis viajes… Si tendría que agradecer a todos no alcanzaría el papel. Estoy muy agradecido a Dios y a la vida por tener un entorno tan fortalecedor”, aseguró Gustavo Mercado desde General San Martín, Buenos Aires.

Lo que se viene en la vida de Gustavo

Gustavo Mercado va creciendo como atleta día a día y recibe invitaciones para competir en distintos puntos de Argentina y otros países. Por eso, quisimos cuál será su próxima competencia como atleta fisicoculturista y él nos adelantó: “Creo que ahora me tomo un tiempo para mejorar mi performance, es otro nivel, mucho más exigente y peleado, enfrentarse a los mejores profesionales implica una preparación superior en todo sentido. Estoy pensando cómo afrontar esta nueva etapa. Ya me invitaron participar a Míster Universo Santiago de Chile en noviembre y a la Noche de Campeones Pro en Córdoba, Argentina, también en noviembre. Veremos qué me depara el futuro, pero voy por esta nueva etapa con todas mis fuerzas y el apoyo de mucha gente que confía en mí”.

Y sobre hasta dónde quiere llegar con este deporte, Gustavo Mercado aseguró: “Creo que el logro más grande que conseguí es este (campeón sudamericano), ya que era mi mayor meta convertirme en atleta profesional. Dicen que cuando hay sacrificio y dolor de por medio antes de llegar a la meta es cuando más se disfruta y se valora la victoria, y así es… Me costó inmensamente llegar, solo Dios sabe lo que sacrifiqué personalmente y como familia para llegar acá, pero se logró y eso es algo que sí no lo puedo creer”.

“Agradezco al diario ABC por darme la oportunidad de contar mi historia y alentar a los chicos que no decaigan. Este deporte es uno de los más sacrificados del mundo y cuesta ver los logros, pero están allí para los que persisten y entregan el 100%”, finalizó expresando Gustavo Mercado al culminar la amena plática con ABC Digital.