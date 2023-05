Silvia Patiño, viceministra de Justicia, logró dos preseas de oro en la Copa Mercosur de Fisicoculturismo

Silvia Paola Patiño Santacruz es la titular del Viceministerio de Justicia de nuestro país y el fin de semana dejó en alto el nombre de Paraguay en la Copa Mercosur de Fisicoculturismo que tuvo lugar en la ciudad de Mendoza, Argentina. ¡Sí! La viceministra logró dos preseas de oro, una en la categoría Bikini Fitness Máster +30 y otra en Bikini Fitness Senior hasta 160 cm.

“Pensar que tenía ‘miedo’ de ir a competir (casi no fui), ¡pero elegí ser valiente y tener coraje! ¡Dije que iba a romper prejuicios y lo haré! Que hoy día me toque ser viceministra no significa que no pueda ser atleta y competir por mi querido Paraguay un fin de semana”, expresó Silvia Patiño en Twitter, donde también afirmó orgullosa: “¡Feliz de haber elegido lo correcto, ahora volvemos a los múltiples desafíos diarios, que amo y me llena el corazón!”.

Silvia Patiño: “Vivimos en una sociedad muy difícil aún para las mujeres”

En otro tuit la viceministra de Justicia Silvia Patiño destacó: “Vivimos en una sociedad muy difícil aún para las mujeres, pero tenemos que tener valentía y demostrar que podemos ser lo que nos propongamos, ¡somos gigantes!”.

Mientras que en su cuenta de Instagram, la atleta y viceministra aseguró que esto recién comienza. “¡Misión cumplida con mi querido Paraguay! ¡Dos oros! Hermosa competencia la Copa Mercosur. Ahora a apuntar cada vez más alto, mi sueño recién empieza… No hay límites para el que confía en el proceso y se compromete al 100%. Y, sobre todo, para el que deja todo en manos de Dios”, señaló Silvia Patiño.