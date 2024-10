Margot Robbie es la nueva musa de Chanel

Margot Robbie y Jacob Elordi protagonizar un fashion film dirigido por Lucas Guadagnino para la casa francesa Chanel.

“La nueva cara de N°5, Margot Robbie encarna a una mujer que ha decidido que no será un número más, eligiendo una y otra vez poner su fe en lo que sea que le depara el futuro”, se puede leer en la cuenta de Instagram de Chanel.

“Margot Robbie, la nueva embajadora de N°5, emana feminidad audaz en See You at 5, una película de Luca Guadagnino. La actriz y productora es la verdadera encarnación de una mujer que sigue su propio camino. ¿A dónde la llevará?” N°5 es la respuesta”, se puede leer en otro posteo de la Maison francesa.