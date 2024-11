¡Mariah Carey inaugura la temporada navideña con un divertido video!

Ayer, 1 de noviembre, Mariah Carey inauguró la temporada navideña 2024. La famosa cantante de 55 años dio la bienvenida a las Fiestas de Fin de Año con un simpático material audiovisual que te mostramos a continuación.

Lea más: Mariah Carey celebra emocionada los 30 años de su disco "Merry Christmas"

La cuenta regresiva para la Navidad ha comenzado y Mariah Carey lo anunció con un divertido video en el cual se recrea la famosa serie “Los Locos Addams” y Morticia Addams se convierte en Mamá Noel.

Lea más: Mariah Carey perdió a su mamá y su hermana el mismo día: "Mi corazón está roto"

Este año el tradicional tema “Al I Want for Christmas Is You”, interpretado por Mariah Carey, cumple 30 años y ya comienza a sonar en todo el mundo, así como en el video de apertura de la mágica temporada de Navidad, donde la artista anuncia: “¡Es la hora!”.