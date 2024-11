Andrea Valobra reflexionó en las redes: “Dejemos de hablar del físico de los demás”

Opinar sobre el cuerpo del otro es innecesario, ese es el mensaje que dejó Andrea Valobra en sus redes, donde compartió un video reflexivo con sus miles de seguidores.

“No estoy embarazada. Mucha gente me preguntó en las últimas semanas si yo estaba embarazada y la verdad es que no. Quizás porque me vieron un poquito más gordita o con un peso fluctuante en los últimos tiempos”, así comienza diciendo Andrea Valobra en el material audiovisual.

“Hay muchos motivos por los cuales una persona no puede controlar su peso. En mi caso particular, yo tengo problemas de tiroides, tengo ovario poliquístico, prediabetes y un montón de otras cosas. Estrés, y si bien estoy con tratamiento y haciendo cambios importantes en mi rutina diaria, a veces simplemente no es tan fácil”, contó Andrea Valobra.

Andrea: “Pongamos de moda el hablar menos de cómo uno se ve”

En otra parte de su reflexión, Andrea Valobra destacó: “Pero es importante, creo yo, que dejemos de hablar del físico de los demás y digamos otro tipo de cosas a la gente. Qué pasaría si en vez de enfocarnos en el físico nos enfocamos en cómo uno se siente. Y en vez de ‘qué lindo’ o ‘qué flaco’ o ‘qué esto’, le decimos ‘qué bien te veo’, ‘qué feliz te veo’. Si de repente vemos algo negativo o vemos mal a una persona le preguntemos: ‘¿Qué te pasa?’, ‘¿En qué te puedo ayudar?’, ¿Te sentís bien?’”.

Y, por último, Andrea Valobra sugirió poner de moda “hablar más de cómo uno se siente”.

“Yo creo que todo el mundo tiene espejo en su casa y es consciente de cómo uno se ve. Y para muchos no es fácil y estamos luchando con un montón de cosas que a lo mejor no se ve hacia el otro lado. Así que, me gustaría que pongamos de moda el hablar menos de cómo uno se ve y quizás hablar más de cómo uno se siente”, expresó la artista en sus redes.