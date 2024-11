Belén Bogado estuvo de fiesta: “Creo que fue el cumpleaños más feliz de mi vida”

Belén Bogado adora celebrar su cumpleaños y este 2024 decidió hacerlo en San Bernardino, a orillas del lago Ypacaraí, con sus seres más queridos. Su marido Ricardo Dos Santos, sus hijos Catalina, Ricardito y María, sus padres Aldo Bogado y María Asunción de Bogado, sus hermanos y sus amigas de toda la vida acompañaron a la conductora de “Belén a la Siesta” de ABC FM en tan linda fiesta.

“Creo que fue el cumpleaños más feliz de mi vida. Me siento tan agradecida, fue un año hermoso”, expresó Belén Bogado al tiempo de destacar: “Me siento realizada profesionalmente, realizada con mi programa de radio en ABC, donde realmente me siento en mi casa, además de sentirme tan cómoda, apoyada y contenida por el equipo, por mis jefas de ABC FM. También la respuesta del público al programa, que es maravillosa, me hace dar cuenta que estamos en el camino correcto”.

“Cumplí un año más, pero también crezco con mis oyentes, con la audiencia, con el país, con las cosas que pasan. Fue un año de demasiadas bendiciones en lo personal también, con mi familia, que lo más importante. Estamos todos con salud, mi adorado esposo, mis hijos, que son todo para mí; mis padres, que les amo; mi familia extendida, mi familia política, que también están todos bien”, siguió contándonos Belén Bogado.

“Tuntuna” agradecida

Para la “Tuntuna” Belén Bogado este fue un año solo para agradecer y por eso decidió festejarlo. “Me hubiese encantado hacer una fiesta enorme, pero hice la que pude, que era con mi familia más cercana y algunas amigas desde la infancia. Fue realmente hermoso, estuve rodeada de mis seres queridos más cercanos y ojalá pronto pueda hacer una fiesta donde pueda invitar a más amigos queridos”, dijo la conductora de ABC FM.

“Este año decidí recibir a mi nuevo año de vida con un atardecer en San Bernardino y fue realmente espectacular. Hizo muchísimo calor, así que para pasar el calor brindamos y celebramos. Hace mucho que no me divertía así, ¡hasta ahora me duele el cuerpo de tanto que bailé con mis amigas!”, señaló Belén Bogado entre risas.

Belén fue muy mimada en su cumple

“La verdad que a mí me encanta celebrar mi cumpleaños, y ese día siempre me siento demasiado mimada por mi familia. Los chicos hicieron como una banda musical, cada uno aportando un instrumento musical y la más chiquitita siendo bailarina. Me regalaron una serenata que estuvo bella. Así que, ese fue el regalo más hermoso, aparte de los regalos materiales”, nos confesó Belén Bogado.

“Mis oyentes me mimaron un montón, la gente con la que trabajo, que es maravillosa, me mimó mucho también ese día. Las marcas con las que trabajamos, nuestros auspiciantes, realmente hermoso. No puedo pedir más, demasiado lindo todo, solo agradecer y desearles el doble a toda la gente que me dio tanto amor en estos días”, finalizó diciendo la “Tuntuna”.