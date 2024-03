Belén Bogado en el aniversario de la 98.5: “Estoy feliz de poder ser parte de ABC FM en este año número 5″

El 5 de marzo de 2019 salía al aire ABC FM y desde ese momento se convirtió en la compañía de miles de oyentes conjugando los clásicos de siempre y las nuevas propuestas musicales.

Una de las conductoras que acompaña a los radioescuchas de la 98.5 es Belén Bogado, quien lleva adelante el escuchado programa Belén a las Siesta, que va de lunes a viernes de 12.00 a 15.00.

“Estoy feliz de poder ser parte de ABC FM en este año número 5. ¡El número 5 es muy importante, primer lustro! Demasiado emocionada estoy porque sé que ABC FM tuvo un desafío muy grande, prácticamente nació en la pandemia. Así que, no solo sobrevivió, sino que está cosechando ya éxitos, está yendo hacia adelante sin parar. Estoy demasiado feliz y me siento muy afortunada de poder estar pasando esta fiesta, esta celebración, en ABC FM”, comenzó expresando Belén Bogado.

Lea más: Belén Bogado sobre su programa en ABC FM: "Nunca disfruté tanto hacer radio"

“Ser parte de esta familia para mí es un orgullo, me siento afortunada ser parte de un medio tan prestigioso como lo es ABC, y realmente, el prestigio no es en vano porque como no me canso de repetir es un lugar donde te dan espacio para crecer, donde las expectativas son grandes, donde hay mucho apoyo para seguir creando y trabajando”, destacó Belén Bogado para luego continuar: “Y hay un equipo maravilloso de gente, desde las jefas que son las que hacen posible que hagamos lo que hacemos, que es conducir, producir y crear para el programa, hasta todo el equipo técnico que nos acompaña todos los días. Realmente, es un placer, es gente linda, gente buena y gente trabajadora, y da mucho gusto trabajar así”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Belén Bogado: “Nos escuchan en todas partes del país”

Belén a la Siesta es un programa muy escuchado al mediodía y la Tuntuna lo sabe. “Es una responsabilidad enorme tener este horario, porque es súper escuchado, donde la gente sale de su trabajo, o va a buscar a los chicos del colegio, o se está movilizando. Nos escuchan en todas partes del país, hay gente que nos escucha mientras almuerza en un restaurante o en su propia casa, o trabajando. Así que, es una responsabilidad enorme, pero hacemos el esfuerzo y el trabajo para lucirnos cada día y poder entregar lo mejor en el programa porque sabemos que las expectativas son altas y también sabemos que podemos cumplir y superar esas expectativas porque le ponemos muchísimo amor y muchísimas ganas a Belén a la Siesta”, afirmó la conductora de ABC FM.

Lea más: ABC FM celebra 5 años ofreciendo compañía y grandes éxitos musicales

Belén Bogado luego siguió contándonos: “Sabemos que tenemos un público de gente bien adulta y también un público súper joven. Así que, a veces es desafiante poder tener un contenido que sea para un target tan amplio, pero la realidad es que toda esa gente nos quiere escuchar, los más grandes, los más chicos, y eso es realmente una bendición porque sabemos que hay demasiada oferta en el mercado, pero nos eligen a nosotros. Valoro y agradezco, y seguimos haciendo el esfuerzo para que cada vez sea más la gente que se prenda a nuestro programa”.

Belén a la Siesta hoy llegará con premios para los oyentuntunos

Y como Belén a la Siesta ya tiene acostumbrado a su público fiel con premios y regalos, el quinto aniversario de ABC FM no será la excepción y esta siesta habrá obsequios para los oyentuntunos.

“Yo sí o sí quiero celebrar. No todos los días se cumplen 5 años. Así que, siempre con las mejores marcas y auspiciantes vamos a tener premiazos y también un montón desafíos que tengan que ver con el número 5. Así que, ¡estén todos atentos!”, señaló Belén Bogado antes de despedirse de ABC Digital.