¡Amber Heard anunció que fue madre de mellizos!

Ayer domingo se celebró el Día de la Madre en Estados Unidos, ocasión que fue aprovechada por la actriz Amber Heard para contar a sus seguidores de Instagram que fue nuevamente mamá, y en esta oportunidad, recibió a unos tiernos mellizos.

“El Día de la Madre de 2025 será inolvidable. Este año estoy eufórica al celebrar la finalización de la familia que me he esforzado por construir durante años. Hoy les comparto oficialmente la noticia de que les di la bienvenida a mis mellizos a la familia Heard. Mi hija Agnes y mi hijo Ocean me llenan las manos (y el corazón)”, comenzó escribiendo Amber Heard.

La actriz, luego siguió reflexionando en el Día de la Madre: “Cuando tuve a mi primera hija, Oonagh, hace cuatro años, mi mundo cambió para siempre. Pensé que no podría rebosar de alegría. ¡Pues ahora estoy rebosante de alegría! Convertirme en madre sola y en mis propios términos, a pesar de mis propios problemas de fertilidad, ha sido la experiencia más humilde de mi vida. Estoy eternamente agradecida de haber podido elegir esto con responsabilidad y consideración”.

“A todas las mamás, dondequiera que estén hoy y como sea que hayan llegado hasta aquí, mi familia ideal y yo las celebramos con ustedes. Con cariño, siempre”, finalizó el mensaje de la actriz Amber Heard en las redes.