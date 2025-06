¿Por qué llora Gia Alfieri?

¿Qué le pasa a Gia Alfieri? ¿Por qué llora? La chef que suma miles de fans en las redes se mostró con lágrimas en los ojos y con la voz entrecortada expresó: “No estoy pasando bien. Estoy pasando por uno de los tiempos más difíciles de mi vida. No es nada de salud, pero estoy muy triste”.

Luego, Gia Alfieri continuó: “Pero no voy a permitir que esa tristeza me saque quién soy, ya me sacó lo suficiente y no le voy a permitir a esta persona dejarme peor de lo que ya estoy y sacarme el único espacio que me hace feliz, que es subir mis recetas. Así que, voy a seguir subiendo todas mis recetas y yo lo único que les pido a ustedes es su cariño de siempre, los Me Gusta, los comentarios. No voy a responder nada de lo que me pasa porque no estoy…”.

Gia: “Te pueden sacar muchas cosas, pero no te pueden sacar tu vida”

La mediática cocinera Gia Alfieri estuvo a punto de quebrarse y al reponerse destacó con fuerzas: “Pero por ahora me rehúso a ser la víctima de esta situación, me rehúso a quedarme en cama, no me va a sacar más de lo que ya me sacó este momento. Así que, voy a seguir subiendo recetas y lo único que les pido son sus Me Gusta y sus comentarios, como les dije; porque eso me pone muy contenta y en este momento me va a poner mucho más contenta. Así que, eso”.

Y como queriendo salir del mal momento que contó está atravesando, Gia Alfieri dijo a sus seguidores de las redes: “Hoy voy a recorrer varios lugares, me voy a arreglar, me voy a maquillar, voy a entrenar y la vida sigue, porque lo que te hagan otras personas no tiene nada que ver con lo que sos. Te pueden sacar muchas cosas, pero no te pueden sacar tu vida”.

En las redes sociales los fans de Gia Alfieri se volcaron a expresarle su cariño y apoyo en este momento que según manifestó la mediática cocinera es “uno de los tiempos más difíciles de mi vida”.

Los comentarios que circulan en las redes sociales mencionan que Gia Alfieri habría sufrido una supuesta infidelidad. La chef estaba en pareja hasta hace poco tiempo con el grafitero Oz Montanía.

Las cuentas en redes sociales del artista y de la supuesta tercera en discordia ya no se encuentran.