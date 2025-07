Kate Middleton, divina en el banquete de Estado en honor a Emmanuel Macron

Kate Middleton llegó más divina que nunca del brazo de su esposo, el príncipe William de Inglaterra, al banquete de Estado que el rey Carlos III ofreció en honor al presidente francés Emmanuel Macron y su esposa Brigitte.

La futura reina de Inglaterra, Kate Middleton, lució espléndida enfundada en un vestido rojo oscuro de la firma Givenchy, creado por la diseñadora británica Sarah Bruton, y llevó la tiara favorita de la princesa Diana, que también perteneció a Isabel II.

La elegante cita fue en el Castillo de Windsor, al oeste de Londres, ayer 8 de julio, al terminar la primera jornada de la visita de Estado de Emmanuel Macron al Reino Unido, que durará tres días. “Listos para lo que promete ser un maravilloso Banquete de Estado esta noche en Windsor”, expresaron Kate Middleton y William de Inglaterra en la cuenta oficial de Instagram de los príncipes de Gales.

“Desde debates sobre nuestro futuro compartido hasta momentos de reflexión sobre lazos históricos, fue un honor ayudar a fortalecer la duradera asociación entre Francia y el Reino Unido junto a Sus Majestades y el presidente Emmanuel Macron”, se destaca en otro posteo en la cuenta The Prince and Princess of Wales en la red social de la camarita.