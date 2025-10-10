Cristiano Ronaldo, el primer futbolista billonario del mundo

Cristiano Ronaldo sigue haciendo historia y no solo en las canchas, también a nivel económico. ¡Sí! Ahora se convirtió en el primer futbolista billonario del mundo, según Bloomberg.

Lea más: Cristiano Ronaldo suma 1 billón de seguidores en redes: “Hemos hecho historia”

Ya en enero de 2023 Cristiano Ronaldo se coronó como el jugador mejor pagado de la historia cuando firmó contrato con Al Nassr por unos 200 millones de dólares anuales. Y en junio pasado renovó su contrato por dos años con el club saudí por unos 400 millones de dólares. Con esta última jugada, CR7 aumentó su patrimonio neto a 1.400 millones de dólares, según Bloomberg.

Lea más: ¡Cristiano Ronaldo celebra los 8 años de sus mellis Eva y Mateo!

Pero Cristiano Ronaldo también podría romper otro récord, esta vez en materia futbolística, pues si forma parte de la selección de Portugal en el Mundial 2026 se convertiría en el primer futbolista en participar en seis ediciones de un Mundial.