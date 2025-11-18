Cardi B ya tiene a su cuarto hijo en brazos

Belcalis Marlenis Almánzar, conocida artísticamente como Cardi B, dio a luz a su cuarto hijo. La rapera y actriz estadounidense ya tiene en sus brazos al bebé, fruto de su amor con el jugador fútbol americano Stefon Diggs.
“Mi vida siempre ha sido una combinación de diferentes capítulos y etapas. Mi último capítulo fue el comienzo de una nueva etapa. Empezar de nuevo nunca es fácil, ¡pero ha valido la pena!“, comenzó escribiendo Cardi B para anunciar la llegada de su cuarto hijo.
“¡Les presenté al mundo nueva música y un nuevo álbum! Un nuevo bebé llegó a mi vida, y una razón más para ser la mejor versión de mí misma, una razón más para amarme más que a nada ni a nadie, para poder seguir dándoles a mis hijos el amor y la vida que merecen", destacó la rapera estadounidense Cardi B.
Cardi B ahora recibió a su cuarto bebé, el primero con su actual pareja Stefon Diggs. La cantante también es madre de Kulture, Wave y Blossom, nacidos de su anterior relación con el rapero Offset.
