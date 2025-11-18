Gente
18 de noviembre de 2025 - 08:00

Cardi B ya tiene a su cuarto hijo en brazos

Cardi B esperaba con ansias a su cuarto hijo. Hoy, ya lo tiene en sus brazos.
Cardi B esperaba con ansias a su cuarto hijo. Hoy, ya lo tiene en sus brazos.Instagram/Cardi B

La rapera Cardi B (33) ya tiene a su cuarto hijo en brazos. El bebé es el primer fruto de su amor con el jugador de fútbol americano Stefon Diggs (31).

Por ABC Color

Belcalis Marlenis Almánzar, conocida artísticamente como Cardi B, dio a luz a su cuarto hijo. La rapera y actriz estadounidense ya tiene en sus brazos al bebé, fruto de su amor con el jugador fútbol americano Stefon Diggs.

Cardi B y Steffon Diggs dieron la bienvenida a su primer hijo juntos. (Instagram/Cardi B)
Cardi B y Steffon Diggs dieron la bienvenida a su primer hijo juntos. (Instagram/Cardi B)

“Mi vida siempre ha sido una combinación de diferentes capítulos y etapas. Mi último capítulo fue el comienzo de una nueva etapa. Empezar de nuevo nunca es fácil, ¡pero ha valido la pena!“, comenzó escribiendo Cardi B para anunciar la llegada de su cuarto hijo.

Lea más: Cardi B presume su noviazgo con Stefon Diggs, jugador de la NFL

“¡Les presenté al mundo nueva música y un nuevo álbum! Un nuevo bebé llegó a mi vida, y una razón más para ser la mejor versión de mí misma, una razón más para amarme más que a nada ni a nadie, para poder seguir dándoles a mis hijos el amor y la vida que merecen", destacó la rapera estadounidense Cardi B.

Lea más: ¡Cardi B espera su cuarto hijo!

Cardi B con sus hijos Kulture (6) y Wave (2). Pronto se sumará un integrante más a la familia. (Instagram/Cardi B)
Cardi B con sus hijos mayores Kulture y Wave. En la postal faltan Blossom y el bebé recién nacido. (Instagram/Cardi B)

Cardi B ahora recibió a su cuarto bebé, el primero con su actual pareja Stefon Diggs. La cantante también es madre de Kulture, Wave y Blossom, nacidos de su anterior relación con el rapero Offset.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy