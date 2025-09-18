¡Cardi B espera su cuarto hijo!

La rapera estadounidense Cardi B anunció feliz que está esperando a su cuarto hijo, el primero junto a su pareja Stefon Diggs, jugador de la NFL.
La cantante y el jugador del equipo de fútbol americano New England Patriots están en pareja desde hace unos meses. Y para febrero próximo recibirían al primer fruto del amor que se profesan.
Cardi B ya es madre de Kulture (7), Wave (4) y Blossom (1), nacidos de su relación con su expareja el rapero Offset. Por su parte, Stefon Diggs es padre de una niña de 8 años llamada Nova.