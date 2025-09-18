Gente

¡Cardi B espera su cuarto hijo!

La cantante Cardi B está en la dulce espera de su cuarto hijo. El bebé en camino será el primero con su actual pareja, el jugador de fútbol americano Stefon Diggs.

Por ABC Color
18 de septiembre de 2025 - 12:09
La cantante estadounidense Cardi B está en la dulce espera de su cuarto hijo. (EFE/Octavio Guzmán /ARCHIVO)
La rapera estadounidense Cardi B anunció feliz que está esperando a su cuarto hijo, el primero junto a su pareja Stefon Diggs, jugador de la NFL.

¡Enamorados! Cardi B y Stefon Diggs paseando juntitos en un yate.
La cantante y el jugador del equipo de fútbol americano New England Patriots están en pareja desde hace unos meses. Y para febrero próximo recibirían al primer fruto del amor que se profesan.

Lea más: Cardi B presume su noviazgo con Stefon Diggs, jugador de la NFL

Cardi B con sus hijos Kulture (6) y Wave (2). Pronto se sumará un integrante más a la familia. (Instagram/Cardi B)
Cardi B ya es madre de Kulture (7), Wave (4) y Blossom (1), nacidos de su relación con su expareja el rapero Offset. Por su parte, Stefon Diggs es padre de una niña de 8 años llamada Nova.

Collage familiar. Cardi B y Offset con sus hijos Kulture, Wave y el bebé recién nacido. (Instagram/Cardi B)
