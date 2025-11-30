Antonio Yegros, el pizzero encarnaceno que sigue cosechando premios internacionales

Antonio Yegros es oriundo de Encarnación, tiene 41 años, está casado y es padre de 3 hijos. Y hace solo unos días, recibió un gran premio a su labor gastronómica de años, se trata de una Estrella otorgada la por Guida Chef di Pizza Stellato que lo convierte en el Mejor Pizzero Napolitano del Mundo.

Ya en el 2023, Antonio Yegros había sido distinguido con una Estrella. Así que, ahora ya suma dos y va por más, pues pondrá todo su conocimiento gastronómico y su amor a la pizza para lograr una tercera, según contó feliz y emocionado a ABC Digital.

“Ellos visitaron mi pizzería en Encarnación este año para darme la segunda estrella. Mi especialidad es la pizza napolitana”, nos dijo Antonio Yegros, quien en 2022 ya se había consagrado Campeón Sudamericano con sus pizzas y luego en 2023 fue cuarto a nivel mundial en una competencia realizada en Parma, Italia.

Antonio Yegros tiene su propia pizzería en la ciudad de Encarnación y está más que feliz con esta nueva premiación internacional. Pero el maestro pizzero no para de soñar y mientras retiraba su segunda estrella ya estaba pensando en lograr la tercera, para así hacer realidad su nuevo anhelo.

“Ya pensando en la tercera estrella, es lo más alto que se puede llegar. Yo recibí la segunda, tengo que mantenerla y ganar la tercera, porque también podés perder las estrellas si no es buena tu pizza”, explicó Antonio Yegros, quien disfruta con su familia encarnacena esta nueva distinción que trajo de la lejana Italia.