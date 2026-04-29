Gente
29 de abril de 2026 a la - 10:26

Billie Eilish y James Cameron, felices en el estreno de su película en Londres

Billie Eilish y el director James Cameron asistieron al estreno en el Reino Unido de la película "Hit Me Hard and Soft: The Tour (Live in 3D)" en Leicester Square. (EFE/EPA/ANDY RAIN)
Billie Eilish y el director James Cameron asistieron al estreno en el Reino Unido de la película "Hit Me Hard and Soft: The Tour (Live in 3D)" en Leicester Square. (EFE/EPA/ANDY RAIN) ANDY RAIN

Billie Eilish (24) y James Cameron (71) fueron los verdaderos protagonistas de la premier de “Hit Me Hard and Soft: The Tour” en Londres. La cantante y el director de cine se mostraron muy felices y orgullosos en el estreno de la película en 3D.

Por ABC Color

La cantante estadounidense Billie Eilish y el director de cine James Cameron anoche desfilaron juntos por la alfombra azul del estreno en el Reino Unido de la película “Hit Me Hard and Soft: The Tour (Live in 3D)”. La cita fue en el Leicester Square de Londres.

La cantante estadounidense Billie Eilish con el director de cine estadounidense James Cameron en la alfombra azul del estreno en el Reino Unido de la película "Hit Me Hard and Soft: The Tour (Live in 3D)". (EFE/EPA/ANDY RAIN)
La cantante estadounidense Billie Eilish con el director de cine estadounidense James Cameron en la alfombra azul del estreno en el Reino Unido de la película "Hit Me Hard and Soft: The Tour (Live in 3D)". (EFE/EPA/ANDY RAIN)

El filme sobre la gira de Billie Eilish, ”Hit Me Hard and Soft: The Tour (Live in 3D)“, se estrenará en los cines el próximo 8 de mayo. La cantante es codirectora de la película junto al emblemático James Cameron.

Lea más: Billie Eilish y Justin Bieber asisten a los Grammy con un pin de “fuera ICE”

“Esta ha sido una de mis giras favoritas de todos los tiempos y poder capturarla y codirigir esta película con James Cameron ha sido un sueño hecho realidad. ¡No puedo esperar a que todos la vean!“, había expresado Billie Eilish en noviembre pasado en su cuenta de Instagram.

Lea más: Madonna y sus gemelas, ¡fans de Billie Eilish!

¡Feliz! Billie Eilish en la premier de "Hit Me Hard and Soft: The Tour (Live in 3D)" en el Leicester Square de Londres. (EFE/EPA/ANDY RAIN)
¡Feliz! Billie Eilish en la premier de "Hit Me Hard and Soft: The Tour (Live in 3D)" en el Leicester Square de Londres. (EFE/EPA/ANDY RAIN)

“Hit Me Hard and Soft: The Tour (Live in 3D)” fue documentada durante los conciertos de Billie Eilish en Manchester, Inglaterra, en el mes de julio de 2025.