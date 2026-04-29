Billie Eilish y James Cameron, felices en el estreno de su película en Londres

La cantante estadounidense Billie Eilish y el director de cine James Cameron anoche desfilaron juntos por la alfombra azul del estreno en el Reino Unido de la película “Hit Me Hard and Soft: The Tour (Live in 3D)”. La cita fue en el Leicester Square de Londres.

El filme sobre la gira de Billie Eilish, ”Hit Me Hard and Soft: The Tour (Live in 3D)“, se estrenará en los cines el próximo 8 de mayo. La cantante es codirectora de la película junto al emblemático James Cameron.

Lea más: Billie Eilish y Justin Bieber asisten a los Grammy con un pin de “fuera ICE”

“Esta ha sido una de mis giras favoritas de todos los tiempos y poder capturarla y codirigir esta película con James Cameron ha sido un sueño hecho realidad. ¡No puedo esperar a que todos la vean!“, había expresado Billie Eilish en noviembre pasado en su cuenta de Instagram.

Lea más: Madonna y sus gemelas, ¡fans de Billie Eilish!

“Hit Me Hard and Soft: The Tour (Live in 3D)” fue documentada durante los conciertos de Billie Eilish en Manchester, Inglaterra, en el mes de julio de 2025.