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27 de mayo de 2026 a la - 10:47

Kylie Jenner y Timothée Chalamet derrochan amor en un partido de la NBA

Kylie Jenner y Timothée Chalamet se mostraron muy enamorados en el partido entre los Cleveland Cavaliers y los New York Knicks. (Gregory Shamus/Getty Images/AFP)
Kylie Jenner y Timothée Chalamet se mostraron muy enamorados en el partido entre los Cleveland Cavaliers y los New York Knicks. (Gregory Shamus/Getty Images/AFP) 000110+0000 GREGORY SHAMUS

Kylie Jenner y Timothée Chalamet se mostraron más enamorados que nunca en el Rocket Arena de Cleveland. Los tortolitos fueron para apoyar a los New York Knicks en el cuarto partido de las Finales de la Conferencia Este de la NBA.

Por ABC Color

La modelo Kylie Jenner y el actor Timothée Chalamet derrocharon amor en primerísima fila del Rocket Arena en Cleveland, Ohio, hasta donde llegaron de la manito para ver juntos el cuarto partido de las Finales de la Conferencia Este de la NBA entre los Cleveland Cavaliers y los New York Knicks.

Timothée Chalamet y Kylie Jenner entre caricias y besos apoyaron a los New York Knicks en el Rocket Arena de Cleveland. (Gregory Shamus/Getty Images/AFP)
Timothée Chalamet y Kylie Jenner entre caricias y besos apoyaron a los New York Knicks en el Rocket Arena de Cleveland. (Gregory Shamus/Getty Images/AFP)

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Timothée Chalamet es un fanático seguidor de los New York Knicks y a este definitorio encuentro fue acompañado de su bella novia Kylie Jenner. La parejita se mostró feliz, a los besos y abrazos al celebrar la victoria del equipo neoyorkino.

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¡Parejita feliz! Timothée Chalamet y Kylie Jenner no se perdieron el partido entre los Cleveland Cavaliers y los New York Knicks. (Jason Miller/Getty Images/AFP)
¡Parejita feliz! Timothée Chalamet y Kylie Jenner no se perdieron el partido entre los Cleveland Cavaliers y los New York Knicks. (Jason Miller/Getty Images/AFP)

La influencer y modelo Kylie Jenner y el actor Timothée Chalamet llevan tres años juntos y se muestran más enamorados que nunca. La relación de los mediáticos va viento en popa e incluso hay rumores de compromiso.