Kylie Jenner y Timothée Chalamet derrochan amor en un partido de la NBA

La modelo Kylie Jenner y el actor Timothée Chalamet derrocharon amor en primerísima fila del Rocket Arena en Cleveland, Ohio, hasta donde llegaron de la manito para ver juntos el cuarto partido de las Finales de la Conferencia Este de la NBA entre los Cleveland Cavaliers y los New York Knicks.

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Timothée Chalamet es un fanático seguidor de los New York Knicks y a este definitorio encuentro fue acompañado de su bella novia Kylie Jenner. La parejita se mostró feliz, a los besos y abrazos al celebrar la victoria del equipo neoyorkino.

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La influencer y modelo Kylie Jenner y el actor Timothée Chalamet llevan tres años juntos y se muestran más enamorados que nunca. La relación de los mediáticos va viento en popa e incluso hay rumores de compromiso.