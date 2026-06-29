Kate Middleton escaló las montañas más altas de Reino Unido para concienciar sobre el cáncer

La princesa Kate Middleton escaló los tres picos más altos del Reino Unido: En un tiempo de 24 horas, la esposa del príncipe William subió las montañas Ben Nevis, en Escocia; Scafell Pike, en Inglaterra, e Yr Wyddfa, en Gales.

“Cada año, cientos de miles de personas en este país escuchan las palabras que nadie quiere oír. Lo que sigue es un camino que pone a prueba cada faceta de nuestro ser: física, emocional, psicológica y espiritualmente. Los desafíos se propagan y afectan a las familias, las amistades, el trabajo y esos momentos de silencio que pasamos a solas con nuestros pensamientos”, comenzó escribiendo Kate Middleton en la cuenta de Instgram de los príncipes de Gales.

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“El cáncer no afecta solo al cuerpo. Cambia nuestra forma de pensar y sentir, e influye profundamente en todos los aspectos de la vida. Lo sé por experiencia propia: el recorrido durante y después del tratamiento requiere mucho más que simple medicina”, siguió expresando la futura reina de Inglaterra al tiempo de destacar: “He asumido el desafío ‘National Three Peaks’ (las tres cumbres más altas del Reino Unido), no solo como una prueba física, sino como una oportunidad para explorar la vida más allá del diagnóstico y retribuir a la sociedad. El Royal Marsden es un lugar de gran significado para mí; la atención y la experiencia que ofrecen transforman la vida de muchísimas personas”.

En otro párrafo del posteo de Kate Middleton en Instagram se puede leer: “Este desafío apoyará a la organización benéfica Royal Marsden Cancer Charity, contribuyendo a transformar el acceso y la comprensión de la atención integral, lo que mejorará la recuperación y la sanación de los pacientes en todo el Reino Unido”.