Barack Obama cumple 65 y su esposa Michelle le dedicó un tierno mensaje

El político y abogado Barack Obama completó una nueva vuelta al sol y fue su enamorada esposa la encargada de saludarlo en las redes sociales. ¡Sí! Michelle Obama escribió un cariñoso mensaje de cumpleaños dirigido al expresidente de Estados Unidos.

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“¡Feliz cumpleaños, Barack Obama! Los 65 nunca se vieron tan bien", expresó Michelle Obama en su cuenta de Instagram, donde además destacó junto a una linda postal: “Cada día me haces mejor persona, y te agradezco todo lo que haces por nuestra familia y nuestro país. Te quiero”.

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Michelle y Barack Obama se conocieron en 1989, se comprometieron en 1991 y se juraron amor eterno en 1992. Frutos del matrimonio llegaron al mundo Malia y Sasha.