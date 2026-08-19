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19 de agosto de 2026 a la - 15:56

Murió la hija mayor del cantante Lucas Sugo

Lucas Sugo con su hija Flor.
Lucas Sugo con su hija Florencia. Instagram/Lucas Sugo

Florencia Sugo Da Rosa (23), hija del cantante uruguayo Lucas Sugo (48), falleció tras atravesar desde inicios de 2025 una enfermedad oncológica.

Por ABC Color

La hija mayor del cantante uruguayo Lucas Sugo, la joven Florencia Victoria Sugo Da Rosa, falleció a los 23 años en Rivera (Uruguay) tras atravesar una enfermedad oncológica diagnosticada en marzo de 2025.

La triste noticia fue dada por Sentimientos Producciones a través de un comunicado, que también fue compartido por el artista Lucas Sugo en sus redes sociales.

El triste comunicado del fallecimiento de Florencia Sugo. (Instagram/Lucas Sugo)
El triste comunicado del fallecimiento de Florencia Sugo. (Instagram/Lucas Sugo)

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“Con mucha tristeza y dolor, compartimos la noticia del fallecimiento de nuestra amada Florencia Victoria Sugo Da Rosa. Acompañamos a Lucas y su familia en este momento tan difícil y elevamos una oración por su eterno descanso. Su recuerdo permanecerá siempre con nosotros. Agradecemos profundamente el apoyo y la comprensión en este momento tan íntimo”, se puede leer en el comunicado que lleva la firma de Elías Alonso, de Sentimientos Producciones, y Diego Sorondo, manager de Lucas Sugo.