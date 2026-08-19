Murió la hija mayor del cantante Lucas Sugo

La hija mayor del cantante uruguayo Lucas Sugo, la joven Florencia Victoria Sugo Da Rosa, falleció a los 23 años en Rivera (Uruguay) tras atravesar una enfermedad oncológica diagnosticada en marzo de 2025.

La triste noticia fue dada por Sentimientos Producciones a través de un comunicado, que también fue compartido por el artista Lucas Sugo en sus redes sociales.

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“Con mucha tristeza y dolor, compartimos la noticia del fallecimiento de nuestra amada Florencia Victoria Sugo Da Rosa. Acompañamos a Lucas y su familia en este momento tan difícil y elevamos una oración por su eterno descanso. Su recuerdo permanecerá siempre con nosotros. Agradecemos profundamente el apoyo y la comprensión en este momento tan íntimo”, se puede leer en el comunicado que lleva la firma de Elías Alonso, de Sentimientos Producciones, y Diego Sorondo, manager de Lucas Sugo.