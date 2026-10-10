Amal y George Clooney, elegantísimos en los Premios The Albies

La abogada Amal Clooney y el actor George Clooney lucieron muy elegantes anoche la ceremonia de los Premios The Albies, galardones anuales que entrega la Fundación Clooney para la Justicia. La cita fue en el Museo de Historia Natural de Londres, Reino Unido.

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Amal Clooney llegó radiante enfundada en un vestido dorado con lentejuelas y flecos que llevaba la firma de Gucci. Por su parte, el icónico George Clooney, se decantó por un clásico esmoquin negro con camisa blanca.

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La mediática y famosa parejita conformada por Amal y George Clooney ya lleva 12 años de matrimonio. Fruto del amor que se profesan la abogada y el actor nacieron los mellizos Ella y Alexander.