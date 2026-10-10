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10 de octubre de 2026 a la - 15:12

Amal y George Clooney, elegantísimos en los Premios The Albies

¡Hermosa pareja! Amal y George Clooney, anfritiones de lujo de los Albies Awards en el Museo de Historia Natural de Londres. (EFE/EPA/ANDY RAIN)
¡Hermosa pareja! Amal y George Clooney, anfritiones de lujo de los Albies Awards en el Museo de Historia Natural de Londres. (EFE/EPA/ANDY RAIN) ANDY RAIN

Como cada año, Amal y George Clooney fueron los elegantísimos anfitriones de los Premios The Albies, organizados por la Fundación Clooney para la Justicia. ¡Pasá a admirarlos!

Por ABC Color
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La abogada Amal Clooney y el actor George Clooney lucieron muy elegantes anoche la ceremonia de los Premios The Albies, galardones anuales que entrega la Fundación Clooney para la Justicia. La cita fue en el Museo de Historia Natural de Londres, Reino Unido.

Así de elegantes llegaron Amal Clooney y George Clooney a los Premios The Albies. (EFE/EPA/ANDY RAIN)
Así de elegantes llegaron Amal Clooney y George Clooney a los Premios The Albies. (EFE/EPA/ANDY RAIN)

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Amal Clooney llegó radiante enfundada en un vestido dorado con lentejuelas y flecos que llevaba la firma de Gucci. Por su parte, el icónico George Clooney, se decantó por un clásico esmoquin negro con camisa blanca.

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Siempre enamorados, George Clooney y su esposa Amal Clooney. (CARLOS JASSO / AFP)
Siempre enamorados, George Clooney y su esposa Amal Clooney. (CARLOS JASSO / AFP)

La mediática y famosa parejita conformada por Amal y George Clooney ya lleva 12 años de matrimonio. Fruto del amor que se profesan la abogada y el actor nacieron los mellizos Ella y Alexander.