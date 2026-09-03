Amal y George Clooney derrochan amor en el Festival de Cine de Venecia

El icónico actor estadounidense George Clooney y su bella esposa Amal Alamuddin llegaron elegantísimos y de la manito a la ceremonia inaugural de la edición número 83 del emblemático Festival Internacional de Cine de Venecia, en Italia. La cita con lo mejor del séptimo arte comenzó ayer y se extenderá hasta el 12 de setiembre.

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Amal y George Clooney arribaron con sus mejores galas al festival de cine en la Ciudad de los Canales. La abogada lució un vestido largo negro con frunces y tirantes de la firma de moda de lujo Tom Ford y el actor de Hollywood optó por el clásico esmoquin.

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A su paso por la red carpet veneciana, la parejita formada por Amal Alammudin y George Clooney se mostró muy enamorada, de la manito, a los mimos y miradas cómplices.

La ciudad de Venecia tiene un lugar más que especial en las vidas de Amal y George Clooney, pues ahí se juraron amor eterno el 27 de setiembre de 2014 en el hotel Aman Canal Grande en el marco de una romántica ceremonia.