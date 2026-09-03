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03 de septiembre de 2026 a la - 10:52

Amal y George Clooney derrochan amor en el Festival de Cine de Venecia

George Clooney y su esposa Amal Alamuddin llegando a la ceremonia de inauguración de la 83.ª edición del Festival Internacional de Cine de Venecia. (EFE/EPA/ETTORE FERRARI)
George Clooney y su esposa Amal Alamuddin llegando a la ceremonia de inauguración de la 83.ª edición del Festival Internacional de Cine de Venecia. (EFE/EPA/ETTORE FERRARI) ETTORE FERRARI

El famoso actor George Clooney y su esposa Amal Alamuddin pasaron por la alfombra roja del primer día del Festival Internacional de Cine de Venecia 2026. La parejita derrochó mimos, complicidad y mucho amor en la red carpet.

Por ABC Color

El icónico actor estadounidense George Clooney y su bella esposa Amal Alamuddin llegaron elegantísimos y de la manito a la ceremonia inaugural de la edición número 83 del emblemático Festival Internacional de Cine de Venecia, en Italia. La cita con lo mejor del séptimo arte comenzó ayer y se extenderá hasta el 12 de setiembre.

George Clooney y Amal Alamuddin posando felices para la prensa en la red carpet del Venice International Film Festival 2026. (EFE/EPA/ETTORE FERRARI)
George Clooney y Amal Alamuddin posando felices para la prensa en la red carpet del Venice International Film Festival 2026. (EFE/EPA/ETTORE FERRARI)

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Amal y George Clooney arribaron con sus mejores galas al festival de cine en la Ciudad de los Canales. La abogada lució un vestido largo negro con frunces y tirantes de la firma de moda de lujo Tom Ford y el actor de Hollywood optó por el clásico esmoquin.

¡Bella parejita! George Clooney y Amal Alamuddin siempre juntos y enamorados. (EFE/EPA/ETTORE FERRARI)
¡Bella parejita! George Clooney y Amal Alamuddin siempre juntos y enamorados. (EFE/EPA/ETTORE FERRARI)

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A su paso por la red carpet veneciana, la parejita formada por Amal Alammudin y George Clooney se mostró muy enamorada, de la manito, a los mimos y miradas cómplices.

¡De la manito y muy elegantes! George Clooney y su esposa Amal Alamuddin arribando a la inauguración del Festival de Cine de Venecia, ayer miércoles 2 de setiembre. (EFE/EPA/ETTORE FERRARI)
¡De la manito y muy elegantes! George Clooney y su esposa Amal Alamuddin arribando a la inauguración del Festival de Cine de Venecia, ayer miércoles 2 de setiembre. (EFE/EPA/ETTORE FERRARI)

La ciudad de Venecia tiene un lugar más que especial en las vidas de Amal y George Clooney, pues ahí se juraron amor eterno el 27 de setiembre de 2014 en el hotel Aman Canal Grande en el marco de una romántica ceremonia.