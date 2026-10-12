¡Olivia Culpo y Christian McCaffrey ya tienen a Roman Augustus en sus brazos!

La Miss Universo 2012 Olivia Culpo y el jugador de fútbol americano Christian McCaffrey ya tienen a su segundo hijo en brazos. Así lo anunciaron felices en una publicación conjunta en Instagram junto a unas bellas que tienen como protagonista al recién nacido.

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Roman Augustus McCaffrey llegó al mundo el 29 de setiembre, según se puede leer en el posteo de sus orgullosos padres Olivia Culpo y Christian McCaffrey en la red social de la camarita.

La exreina universal y el jugador de San Francisco 49ers ya tienen la anhelada parejita con el nacimiento de Roman Augustus. La primogénita de Olivia Culpo y Christian McCaffrey, la tierna Colette Annalise, cumplió un añito en julio pasado y ahora se estrena como hermanita mayor.