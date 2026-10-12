Gente
12 de octubre de 2026 a la - 13:51

¡Olivia Culpo y Christian McCaffrey ya tienen a Roman Augustus en sus brazos!

La Miss Universo 2012 Olivia Culpo con el recién nacido Roman en sus brazos.
La Miss Universo 2012 Olivia Culpo con el recién nacido Roman en sus brazos.Instagram/Olivia Culpo

Olivia Culpo y Christian McCaffrey presentaron en las redes a su segundo hijo, Roman Augustus McCaffrey. El varoncito convirtió en hermanita mayor a Colette (1). ¡Pasá y mirá las tiernas postales!

Por ABC Color
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

La Miss Universo 2012 Olivia Culpo y el jugador de fútbol americano Christian McCaffrey ya tienen a su segundo hijo en brazos. Así lo anunciaron felices en una publicación conjunta en Instagram junto a unas bellas que tienen como protagonista al recién nacido.

¡Papá orgulloso! Christian McCaffrey con su hijo en brazos. (Instagram/Olivia Culpo)
¡Papá orgulloso! Christian McCaffrey con su hijo Roman Augustus. (Instagram/Olivia Culpo)

Lea más: Olivia Culpo y Christian McCaffrey están en la dulce espera de su segundo hijo

Roman Augustus McCaffrey llegó al mundo el 29 de setiembre, según se puede leer en el posteo de sus orgullosos padres Olivia Culpo y Christian McCaffrey en la red social de la camarita.

Mamá Olivia Culpo y la hermanita mayor Colette con el pequeño Roman. (Instagram/Olivia Culpo)
Mamá Olivia Culpo y la hermanita mayor Colette con el pequeño Roman. (Instagram/Olivia Culpo)

La exreina universal y el jugador de San Francisco 49ers ya tienen la anhelada parejita con el nacimiento de Roman Augustus. La primogénita de Olivia Culpo y Christian McCaffrey, la tierna Colette Annalise, cumplió un añito en julio pasado y ahora se estrena como hermanita mayor.