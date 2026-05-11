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11 de mayo de 2026 a la - 09:03

Olivia Culpo y Christian McCaffrey están en la dulce espera de su segundo hijo

Olivia Culpo, con Colette en brazos, y Christian McCaffrey anunciaron que serán padres por segunda vez.
Olivia Culpo, con Colette en brazos, y Christian McCaffrey anunciaron que serán padres por segunda vez.Instagram/Olivia Culpo

La Miss Universo 2012 Olivia Culpo y el jugador de fútbol americano Christian McCaffrey anunciaron que están en la dulce espera de su segundo hijo. La pareja dio la tierna noticia el día del cumpleaños número 34 de la modelo estadounidense.

Por ABC Color

Olivia Culpo y Christian McCaffrey serán papás por segunda vez. ¡Sí! La parejita anunció que un nuevo bebé está en camino, a solo nueve meses de la llegada de su primogénita.

“El mejor regalo de cumpleaños. Bebé número 2 próximamente”, escribió la Miss Universo 2012 para contar a sus más de cinco millones de seguidores en Instagram que está en la dulce espera.

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Olivia Culpo posando orgullosa con su bebé a bordo. (Instagram/Olivia Culpo)
Olivia Culpo posando orgullosa con su bebé a bordo. (Instagram/Olivia Culpo)

Así, la modelo Olivia Culpo ayer celebró su primer Día de la Madre, ya con Colette Annalise, de 9 meses en sus brazos, y baby McCaffrey a bordo. Y su esposo Christian McCaffrey, jugador de San Francisco 49ers, le dedicó un tierno mensaje en las redes: “Verte convertirte en madre ha sido la bendición más grande. Feliz primer día de la madre. Te amamos”.

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Olivia Culpo y Christian McCaffrey anunciaron que están nuevamente en la dulce espera con una tierna producción fotográfica. (Instagram/Olivia Culpo)
Olivia Culpo y Christian McCaffrey anunciaron que están nuevamente en la dulce espera con una tierna producción fotográfica. (Instagram/Olivia Culpo)

Olivia Culpo y Christian McCaffrey se comprometieron en 2023 y en junio de 2024 unieron sus vidas en matrimonio en Rhode Island. Los tortolitos recibieron a su primera hija Colette en julio del año pasado y ahora aguardan felices a su segundo bebé.