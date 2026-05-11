Olivia Culpo y Christian McCaffrey están en la dulce espera de su segundo hijo

Olivia Culpo y Christian McCaffrey serán papás por segunda vez. ¡Sí! La parejita anunció que un nuevo bebé está en camino, a solo nueve meses de la llegada de su primogénita.

“El mejor regalo de cumpleaños. Bebé número 2 próximamente”, escribió la Miss Universo 2012 para contar a sus más de cinco millones de seguidores en Instagram que está en la dulce espera.

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Así, la modelo Olivia Culpo ayer celebró su primer Día de la Madre, ya con Colette Annalise, de 9 meses en sus brazos, y baby McCaffrey a bordo. Y su esposo Christian McCaffrey, jugador de San Francisco 49ers, le dedicó un tierno mensaje en las redes: “Verte convertirte en madre ha sido la bendición más grande. Feliz primer día de la madre. Te amamos”.

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Olivia Culpo y Christian McCaffrey se comprometieron en 2023 y en junio de 2024 unieron sus vidas en matrimonio en Rhode Island. Los tortolitos recibieron a su primera hija Colette en julio del año pasado y ahora aguardan felices a su segundo bebé.