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14 de octubre de 2026 - 10:53

Male González y Jorge Ruiz Díaz celebraron la vida de sus hijos Joaquín y Pauli

Mujer con vestido claro sostiene a una niña, mientras hombre y niño sonríen agachados en un entorno decorado con globos verdes y negros.
Male González y Jorge Ruiz Díaz con sus hijos Hanna Paula y Joaquín.Instagram/Male González

Los cantantes Male González y Jorge Ruiz Díaz estuvieron de doble celebración. ¡Sí! Sus pequeños Joaquín y Pauli cumplieron 7 y 2 años, respectivamente. ¡Pasá y mirá las postales familiares!

Por ABC Color
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El hogar de Male González y Jorge Ruiz Díaz estuvo de fiesta. Es que los peques dan alegría a la familia, Pauli y Joaquín, cumplieron años y celebración fue por todo lo alto. La orgullosos papis compartieron en las redes algunas fotografías del doble festejo captadas por Araceli Lugo.

Niño con conjunto claro y niña con abrigo colorido, sonrientes en fiesta de cumpleaños con globos lilas y pastel decorado.
Los dulces Joaquín y Pauli, hijos de Male González y Jorge Ruiz Díaz. (Instagram/Male González)

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Mujer de vestido claro sonriente junto a niño con camiseta blanca y niña en abrigo colorido, decoraciones festivas de fondo.
¡Hermosa familia! Male González y Jorge Ruiz Díaz con los pequeños cumpleañeros Pauli y Joaquín. (Instagram/Male González)

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Hanna Paula llegó al mundo el 10 de octubre de 2024 y Joaquín el 11 de 2019. Así que, sus felices padres organizaron una fiesta infantil para agasajarlos.

La reunión tuvo lugar en un local de eventos y reunió a familiares y amigos de los Ruiz Díaz-González.