Male González y Jorge Ruiz Díaz celebraron la vida de sus hijos Joaquín y Pauli

El hogar de Male González y Jorge Ruiz Díaz estuvo de fiesta. Es que los peques dan alegría a la familia, Pauli y Joaquín, cumplieron años y celebración fue por todo lo alto. La orgullosos papis compartieron en las redes algunas fotografías del doble festejo captadas por Araceli Lugo.

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Hanna Paula llegó al mundo el 10 de octubre de 2024 y Joaquín el 11 de 2019. Así que, sus felices padres organizaron una fiesta infantil para agasajarlos.

La reunión tuvo lugar en un local de eventos y reunió a familiares y amigos de los Ruiz Díaz-González.