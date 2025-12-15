Gente
15 de diciembre de 2025 - 11:14

Male González y Jorge Ruiz Díaz se juraron amor eterno

Los novios Male González y Jorge Ruiz Díaz en una bella imagen captada por Araceli Lugo.
Los cantantes Male González y Jorge Ruiz Díaz unieron sus vidas en matrimonio ante Dios y la ley de los hombres. Los nuevos esposos se juraron amor eterno tras siete años juntos y dos hijos. ¡Te mostramos las postales de la boda!

Male González y Jorge Ruiz Díaz dieron el “sí, quiero” en una emotiva ceremonia religiosa que tuvo los más tiernos testigos, sus hijos Joaquín (6) y Hanna Paula (1). Y fue la flamante esposa la encargada de publicar en su cuenta de Instagram las bellas postales del día de su boda captadas por Araceli Lugo Fotografía.

Male González y Jorge Ruiz Díaz bailando el tradicional vals. (Instagram/Male González)
La pareja de músicos conformada por Male González y Jorge Ruiz Díaz unió su vida ante Dios luego de siete años de relación y dos pequeños frutos del amor que se profesan.

Los recién casados Male González y Jorge Ruiz Díaz con sus hijos Hanna Paula y Joaquín, y sus sobrinas Karimi Eliane, Isabella y Kerly González Chávez. (Captura de la historia de Instagram de Karimi Chávez)
¡Linda parejita! Derlis González y Karimi Chávez en la boda González-Ruiz Díaz. (Captura de la historia de Instagram de Karimi Chávez)
Los felices recién casados compartieron una elegante fiesta con sus familiares y amigos. Y, por supuesto, en la celebración no faltaron el futbolista Derlis González, hermano de la novia, y su esposa Karimi Chávez. Además, las tres hijas del número 10 del Olimpia fueron cortejos de sus tíos Male González y Jorge Ruiz Díaz.