Male González y Jorge Ruiz Díaz se juraron amor eterno

Male González y Jorge Ruiz Díaz dieron el “sí, quiero” en una emotiva ceremonia religiosa que tuvo los más tiernos testigos, sus hijos Joaquín (6) y Hanna Paula (1). Y fue la flamante esposa la encargada de publicar en su cuenta de Instagram las bellas postales del día de su boda captadas por Araceli Lugo Fotografía.

La pareja de músicos conformada por Male González y Jorge Ruiz Díaz unió su vida ante Dios luego de siete años de relación y dos pequeños frutos del amor que se profesan.

Los felices recién casados compartieron una elegante fiesta con sus familiares y amigos. Y, por supuesto, en la celebración no faltaron el futbolista Derlis González, hermano de la novia, y su esposa Karimi Chávez. Además, las tres hijas del número 10 del Olimpia fueron cortejos de sus tíos Male González y Jorge Ruiz Díaz.