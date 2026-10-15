Hilary Swank, a los 52 años, espera su tercer hijo

Con un simpático video publicado en su cuenta de Instragram, la famosa actriz estadounidense Hilary Swank, de 52 años, contó que pronto llegará un nuevo integrante a la familia que formó con Philip Schneider.

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La artista compartió un audiovisual donde se la ve bailando a oscuras con su esposo e hijos, vestidos de negro y con barras luminosas pegadas al cuerpo, donde solo se distinguen sus siluetas y Hilary Swank tiene marcada una pequeña figura en el vientre, demostrando así que está embarazada.

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“Mucha gente ha estado preguntando en qué proyecto trabajaré a continuación; este se estrena en diciembre”, escribió Hilary Swank en el posteo en la red social de la camarita.

La actriz Hilary Swank, ganadora de dos Premios Óscar, ya es madre de los mellizos Aya y Ohm, de tres añitos. Y, ahora se prepara feliz para recibir a su tercer bebé.