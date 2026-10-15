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15 de octubre de 2026 - 09:34

Hilary Swank, a los 52 años, espera su tercer hijo

Hilary Swank anunció que espera su tercer hijo. (Michael Loccisano/Getty Images/AFP)
Hilary Swank anunció que espera su tercer hijo. (Michael Loccisano/Getty Images/AFP) 003250+0000 MICHAEL LOCCISANO

La actriz Hilary Swank (52) está en la dulce espera de su tercer hijo. Así lo anunció en sus redes. El bebé en camino llegará en diciembre próximo.

Por ABC Color
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Con un simpático video publicado en su cuenta de Instragram, la famosa actriz estadounidense Hilary Swank, de 52 años, contó que pronto llegará un nuevo integrante a la familia que formó con Philip Schneider.

Hilary Swank compartió esta simpática postal con sus seguidores de Instagram, mostrando así que ya falta poco para llegada de sus gemelos.
En la imagen vemos a Hilary Swank, a los 48 años, cuando esperaba a sus mellizos. Ahora, a los 52, está nuevamente en la dulce espera. (Instagram/Hilary Swank)

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La artista compartió un audiovisual donde se la ve bailando a oscuras con su esposo e hijos, vestidos de negro y con barras luminosas pegadas al cuerpo, donde solo se distinguen sus siluetas y Hilary Swank tiene marcada una pequeña figura en el vientre, demostrando así que está embarazada.

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“Mucha gente ha estado preguntando en qué proyecto trabajaré a continuación; este se estrena en diciembre”, escribió Hilary Swank en el posteo en la red social de la camarita.

Hilary Swank llegó así de espléndida para recibir su premio por su labor humanitaria. (Instagram/Hilary Swank)
En diciembre, Hilary Swank dará la bienvenida al nuevo integrante de su familia. (Instagram/Hilary Swank)

La actriz Hilary Swank, ganadora de dos Premios Óscar, ya es madre de los mellizos Aya y Ohm, de tres añitos. Y, ahora se prepara feliz para recibir a su tercer bebé.