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15 de octubre de 2026 - 15:19

Meghan Markle y Harry, felices en su primera aparición pública tras volver al Reino Unido

El príncipe Harry y Meghan Markle recibieron muestras de cariño al llegar al Community Recording Studio (CRS) en Nottingham, en el centro de Inglaterra. (Darren Staples / AFP)
El príncipe Harry y Meghan Markle recibieron muestras de cariño al llegar al Community Recording Studio (CRS) en Nottingham, en el centro de Inglaterra. (Darren Staples / AFP)095558+0000 DARREN STAPLES

El príncipe Harry y su esposa Meghan Markle realizaron su primera aparición pública juntos desde que regresaron a vivir en el Reino Unido. Hoy, 15 de octubre, visitaron Nottingham y recibieron felices varias muestras de cariño.

Por ABC Color
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Los duques de Sussex, Harry y Meghan Markle, llegaron a Nottingham para participar de visitas a tres instituciones solidarias y fueron recibidos con mucho cariño por sus seguidores.

La pareja de mostró feliz y emocionada al reencontrarse con sus fans británicos. Meghan y Harry fueron los protagonistas de tan cálido recibimiento en su primera aparición pública juntos, tras volver a residir en el Reino Unido.

El príncipe Harry y su esposa Meghan saludan a los simpatizantes al marcharse tras su visita al Community Recording Studio (CRS) en Nottingham. (Darren Staples / AFP)
El príncipe Harry y su esposa Meghan saludan a los simpatizantes al marcharse tras su visita al Community Recording Studio (CRS) en Nottingham. (Darren Staples / AFP)

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Meghan Markle y el príncipe Harry durante su recorrido por Nottingham llegaron a los estudios de una radio comunitaria, una cocina solidaria y una organización que impulsa actividades juveniles como el deporte.

Meghan y Harry cocinan durante una visita a Himmah Hub, una organización benéfica de Nottingham que combate la pobreza, la inseguridad alimentaria, el racismo y la exclusión social mediante comidas comunitarias, la entrega de paquetes de alimentos y otras formas de apoyo práctico. (Annabel Lee-Ellis / POOL / AFP)
Meghan y Harry cocinan durante una visita a Himmah Hub, una organización benéfica de Nottingham que combate la pobreza, la inseguridad alimentaria, el racismo y la exclusión social mediante comidas comunitarias, la entrega de paquetes de alimentos y otras formas de apoyo práctico. (Annabel Lee-Ellis / POOL / AFP)

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El príncipe Harry y su esposa Meghan observan una partida de billar durante una visita a Epic Partners en Nottingham, en el centro de Inglaterra. Epic Partners brinda apoyo a niños, jóvenes y familias en St Ann’s y Sneinton, Nottingham, a través de actividades juveniles, deporte, mentoría y educación. (Joe Giddens / POOL / AFP)
El príncipe Harry y su esposa Meghan observan una partida de billar durante una visita a Epic Partners en Nottingham, en el centro de Inglaterra. Epic Partners brinda apoyo a niños, jóvenes y familias en St Ann’s y Sneinton, Nottingham, a través de actividades juveniles, deporte, mentoría y educación. (Joe Giddens / POOL / AFP)

Community Recording Studio (CRS), Himmah Hub y Epic Partners fueron las organizaciones que recibieron hoy a los duques de Sussex en Nottingham.