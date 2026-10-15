Meghan Markle y Harry, felices en su primera aparición pública tras volver al Reino Unido
El príncipe Harry y su esposa Meghan Markle realizaron su primera aparición pública juntos desde que regresaron a vivir en el Reino Unido. Hoy, 15 de octubre, visitaron Nottingham y recibieron felices varias muestras de cariño.
Los duques de Sussex, Harry y Meghan Markle, llegaron a Nottingham para participar de visitas a tres instituciones solidarias y fueron recibidos con mucho cariño por sus seguidores.
La pareja de mostró feliz y emocionada al reencontrarse con sus fans británicos. Meghan y Harry fueron los protagonistas de tan cálido recibimiento en su primera aparición pública juntos, tras volver a residir en el Reino Unido.
Meghan Markle y el príncipe Harry durante su recorrido por Nottingham llegaron a los estudios de una radio comunitaria, una cocina solidaria y una organización que impulsa actividades juveniles como el deporte.