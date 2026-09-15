Meghan Markle felicita al cumpleañero Harry con las más tiernas imágenes

Henry Charles Albert David, más conocido como Harry, nació el 15 de setiembre de 1984 en Londres, Inglaterra. Así que, hoy celebra sus 42 vueltas al sol y su esposa Meghan Markle lo felicitó en las redes sociales con unas tiernas postales familiares.
“Él es simplemente el mejor”, comenzó escribiendo Meghan Markle en su cuenta de Instagram para luego destacar: “Feliz cumpleaños, mi amor”.
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En las imágenes que Meghan Markle compartió en el audiovisual publicado en la red social de la camarita se ve al príncipe Harry en su rol de papá de Archie (7) y Lilibet (5), jugando con sus pequeños tesoros y mimándolos. Y, por supuesto, el hijo menor del rey Carlos III también se muestra como el más enamorado esposo.
Recordemos que los duques de Sussex luego de varios años viviendo en California, Estados Unidos, regresaron al Reino Unido hace pocas semanas. Por eso, este cumpleaños es más que especial para Harry, pues lo celebra nuevamente en su país natal.