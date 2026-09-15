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15 de septiembre de 2026 a la - 13:10

Meghan Markle felicita al cumpleañero Harry con las más tiernas imágenes

Harry dando un tierno beso a su hija Lilibet mientras pasean con Meghan Markle y Archie.
Harry dando un tierno beso a su hija Lilibet mientras pasean con Meghan Markle y Archie.Instagram/Meghan Markle

Harry de Inglaterra hoy celebra sus 42 años de vida y su esposa Meghan Markle lo saludó en este día tan especial con un video con las imágenes más tiernas. ¡Pasá y mirá las postales!

Por ABC Color
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Henry Charles Albert David, más conocido como Harry, nació el 15 de setiembre de 1984 en Londres, Inglaterra. Así que, hoy celebra sus 42 vueltas al sol y su esposa Meghan Markle lo felicitó en las redes sociales con unas tiernas postales familiares.

Harry de Inglaterra disfrutando del campo con sus hijos Lilibet y Archie. (Instagram/Meghan Markle)
Harry de Inglaterra disfrutando del campo con sus hijos Lilibet y Archie. (Instagram/Meghan Markle)

“Él es simplemente el mejor”, comenzó escribiendo Meghan Markle en su cuenta de Instagram para luego destacar: “Feliz cumpleaños, mi amor”.

Lea más: El príncipe Harry y Meghan Markle ya llegaron con sus hijos al Reino Unido

Harry de Inglaterra jugando con su primogénito Archie. (Instagram/Meghan Markle)
Harry de Inglaterra jugando con su primogénito Archie. (Instagram/Meghan Markle)
Papá Harry con la princesita Lilibet. (Instagram/Meghan Markle)
Papá Harry con la princesita Lilibet. (Instagram/Meghan Markle)

En las imágenes que Meghan Markle compartió en el audiovisual publicado en la red social de la camarita se ve al príncipe Harry en su rol de papá de Archie (7) y Lilibet (5), jugando con sus pequeños tesoros y mimándolos. Y, por supuesto, el hijo menor del rey Carlos III también se muestra como el más enamorado esposo.

¡Enamorados! El príncipe Harry y su esposa Meghan Markle. (Instagram/Meghan Markle)
¡Enamorados! El príncipe Harry y su esposa Meghan Markle. (Instagram/Meghan Markle)

Recordemos que los duques de Sussex luego de varios años viviendo en California, Estados Unidos, regresaron al Reino Unido hace pocas semanas. Por eso, este cumpleaños es más que especial para Harry, pues lo celebra nuevamente en su país natal.