Meghan Markle felicita al cumpleañero Harry con las más tiernas imágenes

Meghan Markle felicita al cumpleañero Harry con las más tiernas imágenes

Harry de Inglaterra hoy celebra sus 42 años de vida y su esposa Meghan Markle lo saludó en este día tan especial con un video con las imágenes más tiernas. ¡Pasá y mirá las postales!