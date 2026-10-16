La tristeza del futbolista Rubén Lezcano, perdió a su bebé

El joven futbolista Rubén Lezcano y su pareja Milagros Báez hicieron un triste anuncio en sus redes sociales ayer en horas de la tarde. La pareja contó que perdió a su esperado bebé.

“El cielo recibe a nuestro pequeño amor y nosotros nos quedamos con la promesa de nunca olvidarte. Te amamos, Papá y Mamá”, se puede leer en la publicación conjunta de Rubén Lezcano y Milagros Báez.

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A finales de agosto, el jugador del Club Olimpia y su pareja revelaron emocionados que estaban en la dulce espera con el siguiente versículo biblíco: “‘Todo tiene su tiempo establecido y hay un tiempo para cada propósito bajo el Cielo’. Eclesiastés 3:1′“.

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“Cuando entendemos que no se trata de nuestro plan sino de él, todo tiene sentido. Y hoy, con el corazón rebosado de alegría y gratitud, seguimos confiando y preparándonos para vivir el capítulo más hermoso de nuestra vidas. Te amamos. Mamá , Papá y Luan”, escribieron Rubén Lezcano y Milagros Báez el pasado 28 de agosto junto a unas tiernas postales.