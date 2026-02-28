Rubén Lezcano: “Muy feliz por debutar con Olimpia, hacer el gol, fue una noche soñada”

Para Lezcano, el escenario de Ciudad del Este tuvo un tinte especial. Al finalizar el encuentro, destacó la importancia de los tres puntos y el apoyo recibido desde las gradas. “La verdad que conseguimos un triunfo muy importante que nos deja más punteros que nunca. Tengo familiares de acá, de Ciudad del Este, desde Santa Rita, que vinieron a apoyarme, también vino mi papá, mi novia, vinieron todos y la verdad que estoy muy feliz, significa mucho para mí esto, además vinieron todos mis familiares, hice el gol de la victoria y me dejaba muy contento”.

Sobre su condición física en un clima exigente, el jugador fue sincero sobre su desgaste. “La verdad, bien, me sentí muy bien, me sentí suelto, venía entrenando fuerte yo, pero después en el segundo tiempo, por el calor, ya sentí el cansancio y le pedí al profe el cambio”.

Uno de los puntos clave fue su posición en el campo, arrancando desde la derecha, un rol que ya conocía pero que ajustó bajo las órdenes del estratega franjeado. “La verdad que yo puedo jugar en varias posiciones, obviamente a mí me gusta más jugar por el medio, pero también ya había jugado en esta posición en Libertad, y la verdad que donde me pida el profe, yo estoy para jugar, de mitad de cancha etapa adelante, yo estoy para jugar”.

El oriundo de Repatriación profundizó en la idea táctica que conversó con Pablo “Vitamina” Sánchez antes de concretar su fichaje. “Sí, la verdad que sí me habló bastante también de ese puesto, porque a él le gusta que los extremos se metan por el medio y todo, la verdad que yo no reconozco ese puesto y creo que lo hice bastante bien, pero voy a seguir trabajando para hacerlo mejor todavía”.

Finalmente, el volante ofensivo se refirió a las fotos virales que lo muestran de niño con la camiseta franjeada, confirmando que su vínculo con el club va mucho más allá de lo profesional. “Sí, la verdad que sí, la mayoría de mi familia son todos hinchas de Olimpia, la verdad que muy feliz por debutar con Olimpia, hacer el gol, la verdad que una noche soñada”.

Con el ritmo recuperado y la confianza a tope, el canterano de Libertad no oculta que su nivel en el Decano tiene como objetivo final entrar en la consideración del seleccionador Gustavo Alfaro para vestir la camiseta de Paraguay en la Copa del Mundo 2026. “Obviamente, yo buscaba esto, jugar, estar en ritmo y obviamente si Dios permite, si el profe me ve, si estoy bien, seguramente me va a llamar”.