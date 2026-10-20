Silvita Romero está de cumple y David Mussi la llenó de elogios: “Dueña de mil virtudes”

La influencer y comunicadora Silvia Romero está de cumpleaños y su esposo, el doctor David Mussi, utilizó las redes sociales para dedicarle un emotivo mensaje junto a unas bellas postales familiares.

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“¡Feliz cumple mi amor! Hermosa y talentosa, dueña de mil virtudes... La que llena de paz y amor nuestra casa, la que nos cuida y mima todos los dias”, comenzó escribiendo David Mussi en su cuenta de Instagram al tiempo de destacar: “Que Dios siga siendo el fundamento de tu vida y de tus decisiones, que tengas la virtud de vivir en coherencia con tus palabras, que los años te traigan más prudencia y Dios te llene de sabiduría”.

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“Que tu gracia y tu carisma nunca se borren en esa sonrisa. ¡Te amamos y necesitamos todos los dias! ¡Queremos comer muchas tortas más a tu lado! ¡Feliz cumpleaños!“, se puede leer al final del mensaje que David Mussi dedicó a la cumpleañera Silvita Romero.

Silvia Romero González y David Mussi Bécker unieron sus vidas en matrimonio el 1 de diciembre de 2018 y frutos de su amor llegaron al mundo Zaira y Amín.