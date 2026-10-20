Gente
20 de octubre de 2026 - 17:54

Silvita Romero está de cumple y David Mussi la llenó de elogios: “Dueña de mil virtudes”

Mujer de cabello oscuro y camisa blanca manda un beso mientras un hombre con barba sonríe, rodeados de tazas y un micrófono.
¡Linda parejita! Silvia Romero y David Mussi.Instagram/David Mussi

Silvita Romero hoy cumple 31 años y su esposo David Mussi le dedicó unas tiernas líneas. “La que llena de paz y amor nuestra casa, la que nos cuida y mima todos los dias”, escribió el siempre enamorado marido.

Por ABC Color
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

La influencer y comunicadora Silvia Romero está de cumpleaños y su esposo, el doctor David Mussi, utilizó las redes sociales para dedicarle un emotivo mensaje junto a unas bellas postales familiares.

Hombre con barba y camiseta negra sostiene a una niña en camiseta rosa, mientras mujer con gorro negro lleva a un niño en camiseta azul.
Silvia Romero y David Mussi con sus hijos Zaira y Amín. (Instagram/David Mussi)

Lea más: Silvita Romero y David Mussi cumplieron 7 años de casados

“¡Feliz cumple mi amor! Hermosa y talentosa, dueña de mil virtudes... La que llena de paz y amor nuestra casa, la que nos cuida y mima todos los dias”, comenzó escribiendo David Mussi en su cuenta de Instagram al tiempo de destacar: “Que Dios siga siendo el fundamento de tu vida y de tus decisiones, que tengas la virtud de vivir en coherencia con tus palabras, que los años te traigan más prudencia y Dios te llene de sabiduría”.

Lea más: Silvita Romero, Zaira y Amín llenan de ternura la previa del Día de la Madre

Silvia Romero con conjunto deportivo oscuro y azul abrazando a David Mussi, que lleva abrigo marrón, ambos sonrientes en un jardín.
Silvia Romero y David Mussi, siempre enamorados. (Instagram/David Mussi)

“Que tu gracia y tu carisma nunca se borren en esa sonrisa. ¡Te amamos y necesitamos todos los dias! ¡Queremos comer muchas tortas más a tu lado! ¡Feliz cumpleaños!“, se puede leer al final del mensaje que David Mussi dedicó a la cumpleañera Silvita Romero.

Silvia Romero González y David Mussi Bécker unieron sus vidas en matrimonio el 1 de diciembre de 2018 y frutos de su amor llegaron al mundo Zaira y Amín.