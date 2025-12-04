Silvita Romero y David Mussi cumplieron 7 años de casados

Silvia Romero González y David Mussi Becker unieron sus vidas en matrimonio el 1 de diciembre de 2018 en el marco de una ceremonia civil y religiosa. Ya pasaron 7 años de aquel día y la parejita sigue más enamorada que nunca.

“1/12 /2018. 7 años de casados. Tiempo que de verdad no se siente en años, sino en lo vivido, en el amor que maduramos y en todo lo que construimos”, comenzó escribiendo Silvita Romero en su cuenta de Instagram en una publicación que también fue compartida por su esposo David Mussi.

“Elegirte fue encontrar mi hogar, mi paz, mi compañero, un amor del bueno, una familia.. más que cualquier sueño. Con vos siempre soy mejor, crezco y sano”, expresó la enamorada esposa Silvia Romero al tiempo de destacar emocionada: “¡Gracias por estos 7 años mi amor! Que Dios siga guiando nuestra historia como hasta ahora. Te amo para siempre“.

Silvita Romero y David Mussi en estos 7 años de matrimonio vieron crecer a su familia con la llegada de Zaira y Amín, los dos peques que llenan de aún más amor el hogar de los Mussi-Romero.

