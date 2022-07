Horóscopo de hoy: día sábado 02 de julio para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Abraham Attah, 21; Margot Robbie, 32; Alex Morgan, 33; Larry David, 75.

FELIZ CUMPLEAÑOS: respire hondo y aborde este año desde una perspectiva diferente. Reduzca la velocidad, mantenga el ritmo y adopte una mentalidad minimalista que contrarrestará cualquier tentación de salirse de control. Piense en hacer cambios que alivien el estrés y le brinden tranquilidad. Haga que sus prioridades sean el aprendizaje y la búsqueda de un estilo de vida saludable y activo, de esta manera se sentirá mejor consigo mismo y con su futuro. Sus números son 6, 11, 25, 27, 33, 39, 46.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es generoso, sensible y extravagante. Es impulsivo y seductor.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): aproveche el momento, evalúe su situación, elabore un plan sólido y persiga los cambios que lo hagan sentir feliz y satisfecho con su vida. Se alienta la ganancia personal, la mejora física y el romance. Un cambio positivo le levantará el ánimo. *****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): puede desear un cambio, pero no haga nada de lo que se arrepienta. Preste atención a los detalles y resuelva cualquier cosa que crea que podría ser un problema, luego proceda con buenas intenciones. Mantenga sus emociones y su ego fuera de su proceso de toma de decisiones. **

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): descubrirá una manera fantástica de usar sus habilidades para ayudar a otros si se involucra en algo que tenga sentido. Confíe en sus instintos y verifique la información que recibe. Una conversación sincera lo acercará a alguien que ama. ****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): analice sus opciones y luego diríjase en la dirección más razonable. Reduzca lo que pueda, elimine lo que no sea necesario y concéntrese en las personas y actividades que más le importan. Un cambio de estilo de vida será edificante. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): la inconsistencia será su perdición. No salte de una creencia a otra por la razón equivocada. Tenga la fuerza necesaria para decir lo que piensa y actúe en consecuencia, independientemente de la oposición. Evite a toda persona que no lo aprecie como se merece. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): verifique cualquier información que reciba antes de usarla o compartirla. Controle las situaciones que son inciertas para evitar decepciones. Puede cambiar su dirección o mejorar sus cualificaciones si se inscribe en un curso o perfecciona sus habilidades. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): promueva sus planes y promesas de manera refinada. Haga un plan para asignar fondos para asegurarse de hacer las cosas a su manera. Reúnase con alguien con quien disfrute pasar el tiempo. Comparta sus sueños, esperanzas y deseos. Se fomenta el romance. ****

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): haga planes para hacer algo con amigos que lo desafíen mentalmente y lo impulsen a dar lo mejor de sí. Hacer algo que nunca ha hecho resultará en un crecimiento personal. Experimente cosas nuevas con más frecuencia. **

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): un viaje corto o una actividad educativa lo entusiasmarán con las posibilidades que se avecinan. Ordenar su espacio lo impulsará a cuidarse mejor a usted mismo, a sus relaciones y a su felicidad. El romance va en aumento. *****

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): tenga cuidado con lo que dice y cómo reacciona. Será problemático tratar con un amigo o familiar si no comparten las mismas creencias. Quédese cerca de casa y evite situaciones emocionales que puedan resultarle costosas emocional, financiera o físicamente. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): tendrá buen ojo para decorar su casa. Planifique con alguien a quien ama y respeta una actividad divertida o entable un debate sobre lo que pueden conquistar como equipo. El romance enriquecerá su relación. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): no ponga en peligro su salud ni su reputación. Escuche atentamente y obtendrá una buena idea de lo que otros están dispuestos a hacer por usted. No caiga en el favoritismo, pero elogie a aquellos que lo apoyan. Diga la verdad o no diga nada. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.