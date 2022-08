Horóscopo de hoy: día martes 02 de agosto para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Uli Latukefu, 38; Sam Worthington, 46; Kevin Smith, 52; Mary-Louise Parker, 58.

FELIZ CUMPLEAÑOS: salga y vea qué sucede. Sea valiente, exprese su opinión y aventúrese por caminos que le atraigan. Tome el control y prepare el escenario para el éxito. Use sus habilidades para abrir puertas, establecer contactos y volver a conectarse con personas valiosas. Ya no permita que la negatividad y la incertidumbre de otras personas lo detengan. Enfóquese en lo que puede lograr. Sus números son 6, 10, 22, 25, 32, 37, 43.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es extrovertido, divertido y receptivo. Es ingenioso y entretenido.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): tiene más a su favor de lo que cree. Póngase en el centro de las miradas y deje que su inteligencia capte la merecida atención de sus compañeros y superiores. No permita que las limitaciones físicas se interpongan entre usted y sus sueños. No comparta secretos. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): no permita que un cambio de planes altere su día. Impulse los cambios que desea. Hará las cosas, independientemente de las quejas y críticas. El tiempo que pase en casa le ayudará a resolver las diferencias con sus seres queridos. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): ponga más fuerza en sus palabras. No se detenga hasta que esté satisfecho con los resultados. Use su imaginación, gane impulso y avance hacia la cima. La disciplina y la determinación no lo defraudarán. *****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): puede ser expresivo sin exagerar. Ceñirse a los hechos hará que su vida sea más fácil y le ayudará a ganarse el respeto. Comuníquese con alguien que pueda ofrecerle una perspectiva diferente sobre una situación que enfrenta. No pierda de vista sus intenciones. **

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): una mente abierta traerá ideas emocionantes. Haga un viaje o concéntrese en actividades que lo pongan al día con respecto a lo que desea realizar. Estar bien informado ayudará a disuadir a otros de interferir con lo que quiere lograr. ****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): modifique lo que no le gusta y siga adelante. Ponga su tiempo y energía donde cuenta y genere el ambiente que mejor se adapte a sus necesidades. No espere a que alguien haga el trabajo preliminar por usted. Aproveche el momento. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): mantenga una vida simple, posible y estable. No deje que sus emociones se apoderen de usted y arruinen algo bueno. El comportamiento exagerado nublará su visión y generará errores innecesarios. Rodéese de personas en las que confíe. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): siga adelante y haga realidad sus sueños. Las acciones hablan más que las palabras y le ayudarán a demostrar cuán serio es con respecto a sus intenciones. Dé un paso al frente y déle a la vida su mejor oportunidad. No deje nada librado al azar. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): el dinero se mueve en su dirección. Invierta en sus talentos y habilidades. La diversidad será su boleto a un mejor estilo de vida. Esté dispuesto a hacer las cosas de manera diferente si eso lo mantiene en el juego y por delante de la competencia. ****

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): esté atento a lo que sucede a su alrededor. Quédese cerca de casa y proteja sus activos. Actualice su carpeta de inversiones o cambie la forma en que usa su dinero para vivir y alcanzar sus objetivos de vida. Una asociación desigual requerirá una modificación. **

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): si abre los ojos y repasa lo que ha ocurrido podrá ver bien la manera en que alguien opera. Cuando se trata de sociedades financieras no ignore las señales. Si algo no se siente bien, retroceda y siga adelante por su cuenta. *****

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): se alienta un cambio. Agregue habilidades que lo ayuden a perseguir sus sueños. Su felicidad depende de que haga lo correcto y lo mejor para usted. Los eventos para establecer contactos abrirán una ventana de oportunidad. No permita que las emociones interfieran con el éxito. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.