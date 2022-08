Horóscopo de hoy: día jueves 11 de agosto para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Alyson Stoner, 29; Chris Hemsworth, 39; Roxana Ortega, 49; Duane Martín, 57.

FELIZ CUMPLEAÑOS: haga un balance del pasado y el presente, luego planee su futuro. Elimine la negatividad y reemplácela por una actitud ganadora. Busque oportunidades para aprender algo nuevo e incorpore una perspectiva diferente de lo que quiere lograr. No permita que nadie interfiera ni tome decisiones por usted. Asuma el control de su destino. Sus números son 8, 11, 24, 29, 32, 39, 47.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es emocional, impulsivo y protector. Es persistente y caritativo.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): mire el panorama general y verá cómo usar sus habilidades para salir adelante. Alíese con alguien que reconozca sus fortalezas y pueda contribuir a lo que está tratando de lograr. Se alienta el romance y la superación personal. ****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): sepa cuándo rechazar una oferta. Si permite que alguien lo encierre para obligarlo a hacer algo en lo que no ha pensado bien, le resultará difícil redirigir y acomodar sus deseos. No dé información personal ni hable sobre sus planes. Sea un líder, no un seguidor. **

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): use su radar interno para averiguar qué piensan o qué harán los demás a continuación. Es obligatorio mantenerse por delante de la competencia. Escuche y observe lo que hacen los demás, y se animará a idear una alternativa eficiente. *****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): participe y contribuya, y ganará la confianza y el apoyo de alguien que puede ayudarlo a avanzar. Se producirá un cambio de planes si explica las opciones a aquellos que necesita a su lado para ayudarlo a completar lo que desea lograr. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): siéntase orgulloso de lo que hace y no permita que lo detenga o lo enoje la negatividad de otras personas. Abra su mente para incluir nuevas y emocionantes maneras de usar su inteligencia y habilidades para hacer realidad sus sueños. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): participe y luego vea qué sucede. Cambiar la forma en que interactúa o socializa le ofrecerá el estímulo mental que anhela en su vida. Considere lo que le brinda alegría y amplíe sus intereses para incluir actividades que contribuyan a su salud y felicidad. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): renueve su espacio y concéntrese en la diversión y enorgullézcase de quién es y de lo que tiene para ofrecer. Pase tiempo con personas que contribuyan y estén interesadas en marcar la diferencia. Acoja a los necesitados. *****

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): aprenda sus lecciones y aplique la información acumulada para lidiar con personas y situaciones difíciles. No deje nada al azar ni en manos de nadie que use la ira o la fuerza para controlar los resultados. Crea en usted mismo. **

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): actualice sus habilidades. Manténgase sincronizado con lo que es actual. Responda rápidamente y deje que sus acciones hablen por usted. No dude en invertir más tiempo y dinero en usted y en su entorno. Una ganancia personal o financiera está a su alcance. ****

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): un cambio de escenario le dará una perspectiva nueva de lo que es posible. Manténgase abierto a sugerencias y agote sus recursos para asegurarse de obtener lo que desea. No necesita exagerar para ganar; cíñase a lo básico y a su presupuesto. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): deje que la observación lo guíe. Base sus decisiones en hechos y en el apoyo que otros ofrecen. Preste atención a su salud y necesidades físicas. Una vez que establezca sus objetivos específicos esfuércese por lucir y sentirse lo mejor posible y brindar una presentación optimista. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): ordene sus documentos. Un cambio en la forma de hacer las cosas dará lugar a una propuesta apasionante. Combine lo que le importa con la forma en que se gana la vida y encontrará un camino que lo hará sentir apasionado y progresista. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.