Horóscopo de hoy: día lunes 15 de agosto para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Jennifer Lawrence, 32; Joe Jonas, 33; Anthony Anderson, 52; Debra Messing, 54.

FELIZ CUMPLEAÑOS: acelere el ritmo y agote todos los recursos. Este año no permita que nadie limite lo que puede lograr. Establezca estándares altos y actúe en lugar de dejar que se acumule la ira y se rompan las relaciones. Para ayudarlo a tomar mejores decisiones use sus habilidades, cualidades e intuición. No haga nada que altere su reputación, posición ni estatus. La auto superación física valdrá la pena. Sus números son 4, 12, 17, 24, 35, 43, 48.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es apasionado, generoso y extrovertido. Es elocuente y persuasivo.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): evalúe lo que ya está terminado y lo que falta por terminar. Programe su tiempo con cuidado y no permita que nadie interfiera con sus planes. Puede ayudar a los demás, pero no a costa de perderse algo que le ayude a avanzar. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): se enfrentará al rechazo si trata de hacer cambios sin pasar por los canales adecuados. Sea estratégico y tome el camino de menor resistencia. Si sabe lo que quiere, eso le ayudará a convencer a los demás para que participen y ayuden. Ofrezca incentivos. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): demuestre lo que tiene para ofrecer y converse con alguien que crea que puede contribuir. Ponga en práctica lo que sabe y obtendrá reconocimiento por su arduo trabajo, su enfoque diferente y su ayuda práctica. Un cambio físico llamará la atención de alguien. ****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): mantenga su vida simple, controle los gastos y cumpla con sus responsabilidades. No sienta que necesita ir en una dirección diferente porque alguien quiere que sea un seguidor. Busque formas alternativas de usar sus habilidades para salir adelante. ****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): comparta sus sentimientos y esfuércese por un estilo de vida que sea fácil de manejar y le dé suficiente tiempo para dedicarse a lo que le emociona. No permita que la incertidumbre de otras personas lo confunda ni altere su rumbo. Atienda los asuntos concernientes a las instituciones. *****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): alimente lo que es importante para usted y haga todo lo posible por ahorrar, invertir sabiamente y cuidarse mejor física y emocionalmente. No confíe en que otros hagan cosas por usted cuando hacerlo por usted mismo le traerá resultados satisfactorios. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): participar traerá cambios positivos. Darlo todo y hacerlo con una actitud positiva atraerá la atención y la ayuda que necesita para llevar adelante sus planes. No descuide los problemas domésticos, independientemente de su lista de tareas pendientes. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): concéntrese en el trabajo y en descubrir la mejor manera de hacer las cosas a tiempo. El uso de su imaginación motivará a otros a ofrecer sugerencias y mostrar interés en lo que está tratando de lograr. Haga de la salud y la reputación sus prioridades. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): no escuche a los extraños. Quédese cerca de su hogar y de las personas que ama y con las que sabe que puede contar para obtener ayuda. Las acciones hablan más que las palabras. La consideración y los elogios asegurarán que aproveche al máximo las cualidades de aquellos que le rodean. *****

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): piense bien antes de decir algo de lo que se arrepienta. Sea precavido, alguien puede reaccionar de forma exagerada o pedir demasiado. Restrinja lo que aporta en una empresa conjunta. Es mejor que no se involucre en este tipo de empresas ni en gastos compartidos. ****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): demasiado de cualquier cosa tendrá un efecto negativo. Tómese un momento para revisar sus planes y adaptarlos a su presupuesto, tiempo y habilidades. Un enfoque realista conducirá al éxito. No tenga miedo de seguir adelante por su cuenta. La ganancia personal es evidente. ****

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): considere formas originales de usar sus habilidades. Promocione lo que puede hacer y encontrará formas de generar más efectivo haciendo algo que disfruta. Únase a alguien que pueda contribuir a su éxito y hacer que el camino sea divertido. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.