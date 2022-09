Horóscopo de hoy: día jueves 29 de setiembre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Kevin Durant, 34; Zibby Allen, 42; Bryant Gumbel, 74; Jerry Lee Lewis, 87.

FELIZ CUMPLEAÑOS: los asuntos de dinero son lo más destacado de este año. Invierta en usted, en su entorno y en su salud, no en empresas conjuntas ni gastos compartidos. Necesita libertad con respecto a la distribución de efectivo y cómo lograr el máximo rendimiento físico, mental y financiero. Mantenga el consumo bajo y sus gastos generales manejables. Concéntrese en lo que es alcanzable y aléjese de lo que es imposible. Sus números son 6, 17, 24, 32, 35, 41, 48.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es interesante, extrovertido y persuasivo. Es exagerado y divertido.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): elija una idea creativa hasta que la convierta en algo tangible. Mantenga en secreto aquello por lo que está trabajando y se salvará de ser sermoneado por alguien que carece de su visión. Comience una nueva rutina de acondicionamiento físico y salud. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): hable con confianza y comparta lo que sabe; la respuesta le ayudará a salir adelante. Haga lo que sea necesario para mejorar su reputación y obtendrá acceso a la plataforma perfecta para compartir inquietudes, ofrecer soluciones y tomar el control. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): tómese el tiempo para conocer a sus compañeros, vecinos o miembros de la comunidad, y las interacciones generarán oportunidades. Enfatice lo que le interesa y atraerá a personas con conexiones a algo que desea alcanzar. El romance está en las estrellas. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): desarrolle un talento o una habilidad con visión de futuro y adecuada para este momento. Sea brusco si eso es necesario para lograr que otros participen. Un cambio lo levantará momentáneamente, pero será de corta duración si gasta demasiado. *****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): escuche con atención, diga poco y busque una alternativa a lo que alguien sugiere. No permita que nadie juegue con sus emociones ni lo haga sentir culpable. Diga no a cualquiera que lo presione para involucrarlo antes de que esté listo. **

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): exprésese apasionadamente y progresará. Lo que aporte cambiará la forma en que lo perciben los demás. Tome una ruta diferente si le ayuda a obtener información sobre algo que puede conducir a mayores ingresos. Comparta sus sentimientos e intenciones. ****

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): considere sus cualidades, habilidades y horario, y ajuste su estilo de vida y la administración de efectivo para que se ajusten a sus planes. Depende de usted convertir sus ideas en algo tangible, así que no espere a que alguien más haga el trabajo por usted. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): apéguese a lo que sabe y hace mejor. No le dé a nadie la oportunidad de interponerse en su camino. Piense de manera original. Obtendrá un auténtico apoyo al ofrecer presentaciones originales que marcan la diferencia y prometen un cambio positivo, . ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): reflexione sobre lo que quiere lograr, pero mantenga sus planes en secreto para evitar interferencias. Escuche a su corazón, no a lo que otros quieren que crea. Amplíe su espacio de trabajo o haga espacio para un proyecto o pasatiempo que desee realizar. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): ponga todo en su lugar y no deje nada al azar. Las conversaciones generarán un cambio positivo; sin embargo, las acciones pueden dejar un sabor amargo en su boca o en la de alguien más. Trate de no molestar, pero no deje que nadie se aproveche de usted. ****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): ideará un plan que se verá lucrativo. Explore las posibilidades y considere cómo invertir de manera segura en algo que desee realizar. Use su deseo de realizar un emprendimiento para tomar un camino que lo haga sentir vibrante y confiado. Siga sus sueños. **

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): viva y aprenda. Tómese el tiempo para mirar cada ángulo de una situación. Una discusión emocional puede arruinar una relación con alguien con quien cuenta para obtener ayuda. Elija sus palabras sabiamente y apéguese a la verdad. Simplifique y viva dentro de sus posibilidades. *****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.