Horóscopo de hoy: día martes 04 de octubre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Ella Balinska, 26; Alicia Silverstone, 46; Liev Schreiber, 55; Susan Sarandon, 76.

FELIZ CUMPLEAÑOS: transmita un poco de alegría. Este año la amabilidad y la consideración le ayudarán a abrirse camino hacia un sinfín de oportunidades. Logrará mucho si sigue adelante con una actitud disciplinada y algunas ideas concretas para compartir con las personas con las que desea trabajar. Sus ganancias le darán la libertad de hacer mejoras en el hogar y en las relaciones que importan. El amor se ve favorecido. Sus números son 6, 11, 23, 28, 31, 34, 42.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es carismático, interesante y sabio. Es centrado y ambicioso.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): rodéese de personas inteligentes y serviciales. Forme un equipo y vea cuánto puede lograr. No permita que el enojo se consolide si alguien no está de acuerdo. Sea un buen oyente, pero al final, haga lo que funcione mejor para usted. ****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): si no revela sus opiniones recopilará información que puede ayudarle a decidir qué es lo mejor y quién es mejor para trabajar junto a usted. Ponga su energía en algo que le importe y hará la diferencia. **

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): mézclese con personas que están ansiosas de alcanzar metas similares. Junten sus mentes y ahorrarán tiempo. Adopte una posición agresiva en cualquier grupo al que se una. Sea un líder, no un seguidor. Se alienta el romance. *****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): mantenga su vida factible. La indulgencia lo detendrá. Concéntrese en su sueño y use aquello con lo que debe trabajar para cumplir sus objetivos. No tome prestado de otros ni acepte algo que no desea realizar. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): piénselo dos veces antes de hacer un movimiento. Las sugerencias que le hagan serán mejores para la persona que le ofrece el consejo que para usted. Haga lo que le corresponde y lo que sea factible. Conozca a su audiencia, a su objetivo y cómo conseguir lo que quiere. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): participe en algo que pueda abrirle puertas. Haga nuevas conexiones, involúcrese en algo que le interese y aprenda algo nuevo. Un ritmo constante, muchas charlas y asociarse con alguien que sea tan entusiasta como usted valdrá la pena. *****

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): un simple cambio puede marcar la diferencia en su forma de vivir y trabajar. Analice las variables y considere lo que puede hacer para modificar sus planes y asegurarse de que todo funciona sin problemas. Busque alternativas y todo encajará. *****

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): relaciónese, hable sobre sus inquietudes, incorpore un horario y no dude de su próximo movimiento. Abrace la vida, convierta su espacio en su castillo y reciba personas que lo hagan pensar. No tema al cambio. **

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): concéntrese en las ganancias financieras. Haga algo agradable por alguien a quien quiera impresionar. Comparta sus planes a largo plazo y establezca un cronograma para ayudar a que las cosas se muevan en una dirección que mejore su vida. Sea receptivo a los nuevos comienzos. ****

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): mantenga sus emociones fuera de asuntos relacionados con el trabajo o las finanzas. Sea razonable con respecto a las compras y lo que está dispuesto a aportar para salir adelante. Es necesario un cambio pero debe valer la pena. Haga solo lo esencial. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): invierta tiempo y dinero en usted mismo. Actualice su look y su forma de hacer las cosas. Incorpore mejor tecnología o el último dispositivo para que el equipamiento le dé la ventaja que necesita para superar a cualquier competencia que encuentre. Los contratos se ven bien. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): guárdese sus pensamientos y opiniones y evitará una discusión con alguien que no comparte sus sentimientos. Ponga su energía en su hogar, su familia y enamórese de alguien que considere especial. Una sociedad y gastos compartidos le darán mayor libertad financiera. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.