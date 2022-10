Horóscopo de hoy: día sábado 15 de octubre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Dominic West, 53; Vanessa Marcil, 54; Emeril Lagasse, 63; Sarah Ferguson, 63.

FELIZ CUMPLEAÑOS: acomódese y termine las tareas. Elabore un plan y elimine lo que ya no necesita en su vida para hacer espacio para lo que quiere lograr. Puede hacer que este sea un año para recordar si se da la libertad de convertir lo negativo en positivo. Concéntrese en lo que marcará la diferencia y le traerá alegría. Sus números son 4, 18, 21, 23, 30, 39, 42.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es curioso, franco y disciplinado. Es enérgico y apasionado.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): su entusiasmo se contagiará a los demás. Comparta sus pensamientos y obtendrá la ayuda necesaria para lograr que lo que desea funcione correctamente. No deje que una opinión inculta desbarate sus planes. Siga a su corazón y únase a personas con ideas afines. **

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): un cambio de escenario lo empoderará. Tómese un momento para relajarse y reagruparse antes de hacer un movimiento. No permita que sus emociones lo lleven en la dirección equivocada. Cuídese primero a si mismo y no ceda a la presión de grupo. ****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): agache la cabeza y siga trabajando hacia su objetivo. No deje piedra sin remover ni ningún cabo suelto que pueda conducir a un resultado negativo. Ofrezca comentarios positivos y vea quién se alinea con usted. Le sorprenderá el resultado. ****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): las emociones aflorarán y surgirá la confusión si no está dispuesto a ver las situaciones de manera realista. No exagere ni deje nada al azar. Sea proactivo y esté bien informado antes de iniciar negociaciones. Si siente que no está preparado o se siente incómodo, absténgase de de actuar. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): obtendrá una idea de lo que otros quieren y cómo puede contribuir con algo que valga la pena. Su aporte le ayudará a ganar respeto y una posición de liderazgo. Cuidar y compartir traerá resultados positivos y una gran satisfacción personal. Se alienta el romance. ****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): mantenga la calma sin importar lo que digan o hagan los demás. No deje que sus emociones se apoderen de usted y lo hagan revelar algo que debería guardarse para si. Considere opciones factibles, ponga sus planes en marcha y no se detenga hasta obtener los resultados deseados. **

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): está en una mejor posición de lo que cree. No pierda la oportunidad por estar demasiado asustado para hacer un movimiento. Siga a su corazón y alcance las estrellas. Tendrá la disciplina para establecer y lograr su objetivo. *****

ESCORPIÓN (del 23 de octubre al 21 de noviembre): ocuparse de los asuntos pendientes lo tranquilizará. Esperar a que alguien haga un movimiento será una pérdida de tiempo. Concéntrese en lo que es importante para usted y diríjase directamente a la línea de meta. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): rodéese de expertos y pida ayuda a aquellos con los que sabe que puede contar. Preste atención a las relaciones significativas y notará las pequeñas cosas que puede hacer para mejorar las conexiones. La comunicación honesta promueve la unión. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): las emociones aflorarán. Elija sus palabras sabiamente y trate a los demás con respeto, o alguien se quejará. El juego limpio y la voluntad de trabajar al unísono con los demás valdrán la pena. Cuídese mejor físicamente. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): considere lo que funciona para usted y haga lo suyo. Hacer un movimiento porque alguien más lo hace, le hará retroceder. Dé un paso adelante, diga lo que piensa e invierta tiempo, dinero y esfuerzo para ser lo mejor que puede ser por un precio asequible. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): mantenga la calma, independientemente de lo que suceda a su alrededor. No deje que nadie lo lleve a un desacuerdo. Mantenga las cosas en perspectiva y evite que alguien lo tiente o lo empuje a hacer algo que no sea lo mejor para usted. Revitalice su entorno. *****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.