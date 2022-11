Horóscopo de hoy: día miércoles 16 de noviembre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Kimberly J. Brown, 38; Maggie Gyllenhaal, 45; Lisa Bonet, 55; Marg Helgenberger, 64.

FELIZ CUMPLEAÑOS: este año las válvulas de escape de la creatividad le ayudarán a relajarse. Reducir las deudas, hacer que su espacio para vivir sea más eficiente o mudarse a una ubicación menos costosa liberará efectivo que puede destinar a algo que desea realizar. La vida se trata de elecciones; este año es el momento de hacer lo mejor para usted. Tome el control y hágase responsable de su felicidad. Sus números son 4, 11, 24, 28, 33, 40, 43.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es atractivo, de mente abierta y flexible. Es oportunista y generoso.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): comience y no se detenga hasta que se sienta bien con lo que ha logrado. Establezca estándares altos y haga el trabajo usted mismo para asegurarse de hacer las cosas a su manera. Los proyectos de superación personal resultarán mejores de lo previsto y más baratos de lo esperado. *****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): puede anhelar el cambio, pero enfrentará oposición si fuerza a otros a participar. Si quiere que otras personas lo acompañen aplique una estrategia más amable. Un incentivo asegurará que obtenga ayuda y compañía. **

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): aclare los hechos antes de expresar su opinión. Alguien estará ansioso de verlo tomar el camino equivocado. Diga no a la tentación y a cualquiera que intente convencerle de hacer algo riesgoso física o financieramente. Ponga sus responsabilidades en primer lugar. ****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): preste atención a los detalles y a la precisión, y asegúrese de que sus documentos estén en orden antes de comenzar algo nuevo. No deje nada importante en manos de otros. Un cambio de última hora jugará a su favor. El romance está en las estrellas. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): siga adelante y no se detenga hasta que esté satisfecho con los resultados. Mire todos los ángulos de una situación antes de decidir hacer un movimiento. El camino más oscuro tendrá más que ofrecer que tomar el camino de menor resistencia. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): no se haga cargo de demasiadas cosas. Mire la lógica de lo que quiere hacer y encontrará una manera de tomar atajos y hacer que sus planes sean factibles. No pierda el tiempo discutiendo; canalice su energía para hacer las cosas a tiempo. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): pruebe algo nuevo. Involúcrese en algo que le interese. Cambie lo que ya no le funciona. Deje de soñar; empiece a convertir sus ideas en realidad. La búsqueda de oportunidades implicará algo que disfrute. ****

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): comience un proyecto y aprenda sobre la marcha. Use sus cualidades para destacar. No deje que las emociones le impidan hacer lo correcto. La falta de confianza o duda que alguien manifieste le dará una razón para preocuparse y la posibilidad de compensar por las consecuencias. **

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): busque y encontrará. Tome la iniciativa convirtiendo una oportunidad en algo concreto. Aprenda de los expertos y pruebe algo que le atraiga. Tome el camino que susurra su nombre, y no mire atrás. *****

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): concéntrese en cómo se gana la vida, no en una gran inversión que pueda arriesgar todo lo que ha trabajado tan duro para lograr. Sea inteligente, no siga a la multitud y confíe en usted mismo, no en un argumento de venta diseñado para tomar su efectivo. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): la oportunidad llama a la puerta. Siga moviéndose, independientemente de lo que otros hagan o digan. Conozca su curso de acción y plante sus pies firmemente en el suelo a medida que avanza. Sea rápido y preciso en sus esfuerzos, y vencerá fácilmente a la competencia. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): piense bien y luego proceda. Busque una manera de hacer que su dinero sea suficiente. Invierta más en sí mismo y en lo que tiene para ofrecer. Comparta su opinión singular y atraerá a alguien dispuesto a apoyar sus acciones. El amor está en las estrellas. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.