Horóscopo de hoy: día martes 20 de diciembre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Jonah Hill, 39; David Cook, 40; Nicole de Boer, 52; Joel Gretsch, 59.

FELIZ CUMPLEAÑOS: siga a su corazón y vaya hacia sus metas, pero sea consciente de cuánto tiempo, esfuerzo y dinero gasta tratando de alcanzar sus sueños. Dude de aquellas personas que intenten convencerlo de algo que no necesita. Concéntrese en ser resiliente y dedicado a lo que es significativo para usted. Cambie solo lo necesario; todo caerá en su lugar. Sus números son 4, 12, 18, 27, 33, 35, 43.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es encantador, compasivo y servicial. Es activo e implacable.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): los gastos emocionales no resolverán el problema. Dé un paso atrás, revise su situación financiera y planifique ahorrar más el próximo año. Ayudar a los menos afortunados lo alentará a manejar sus dilemas con paciencia y buena voluntad. Se favorece un cambio de ritmo. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): comparta sus pensamientos y sentimientos, y descubra cuál es su posición. Le sorprenderá la respuesta que reciba y le ayudará a poner su vida en perspectiva y a sus planes en su lugar. No deje nada al azar; avance ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): puede aceptar ayudar, pero no se comprometa a hacerse cargo de un proyecto que no le pertenece. Aplique su tiempo y esfuerzo en aquello que tenga el mayor impacto y haga sentir bien con lo que puede ofrecer. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): planee reunirse con aquellas personas que le ponen una sonrisa en el rostro y despiertan su imaginación. Una idea emocionante captará su atención y le animará a emprender un nuevo proyecto. Los pequeños pasos lo salvarán de pérdidas en el camino. *****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): los actos impulsivos le traerán problemas. Reduzca la velocidad y no intente comprar amor. Ayudar a una causa en la que cree le levantará el ánimo. Lo que haga por los demás ofrecerá la mayor recompensa. Sea generoso de corazón, no en dinero. **

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): el hogar es donde está el corazón. Trabaje con las personas que más le importan para crear un ambiente cálido y cómodo donde pueda ponerse al día y hablar sobre planes a largo plazo. La información que reciba cambiará su curso de acción. ****

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): tenga cuidado al abordar temas delicados con familiares y amigos. Es probable que comience una pelea si no elije sus palabras sabiamente. Los gastos compartidos o empresas conjuntas darán un giro. Esté preparado para hacer un movimiento para evitar pérdidas. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): deje que su imaginación creativa se haga cargo y se le ocurrirán ideas y planes que cambiarán su vida y la vida de las personas que encuentre. Hable, comparta sus pensamientos y siga adelante con compasión y una actitud positiva. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): no se arriesgue ni se involucre en el plan dudoso de alguien más. Haga aquello que le parezca correcto y mejor, y no mire hacia atrás. El movimiento hacia adelante lo liberará de lo que lo detiene. No deje que la incertidumbre se interponga en su camino. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): el cambio alegrará su día. Considere cada situación como un proyecto y modifique lo que no se ajusta a sus planes. No espere a que la vida venga hacia usted. Tome el control, haga caso a la razón y muestre fuerza en la búsqueda de aquello que lo hace feliz. ****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): un incidente emocional cambiará sus planes. No permita que los asuntos triviales arruinen su día ni le impidan ocuparse de las tareas urgentes de última hora. Con respecto a su presupuesto para regalos y celebraciones elija ser original y práctico, no llamativo. **

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): no puede comprar el amor, pero su bondad sí lo hará. Cambiar la forma en que maneja su dinero sentará las bases para un futuro brillante. Ofrezca contribuir a algo digno. Pasar tiempo ayudando a los demás lo hará entrar en el espíritu festivo. *****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.