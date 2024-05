Horóscopo de hoy: día domingo 19 de mayo para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Dario Franchitti, 51; Polly Walker, 58; Grace Jones, 76; Pete Townshend, 79.

FELIZ CUMPLEAÑOS: preste atención a lo que sucede detrás de escena. El conocimiento es la clave para tomar decisiones que agreguen estabilidad a su vida y lo alienten a rodearse de personas que le ofrezcan conocimientos y alternativas. El cambio comienza con usted y su éxito depende de dónde obtenga información para formular planes a largo plazo. Ser abierto y receptivo le ayudará. Sus números son 2, 14, 17, 24, 28, 37, 43.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es franco, innovador y disciplinado. Es atractivo y demostrativo.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): ocúpese rápidamente de sus responsabilidades y aumente el tiempo dedicado a hacer algo que disfrute. Considere atajos, pero no se quede en una posición vulnerable. Cumpla sus obligaciones, haga usted mismo el trabajo preliminar y aumente su productividad para satisfacer sus necesidades. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): escuche, examine lo que se dijo y descarte aquello que no le guste. La forma en que maneja el cambio determina el resultado. No le dé a nadie la autoridad para decidir por usted. Forme un equipo que trabaje bajo su dirección y elija lo que sea mejor para usted. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): no permita que un cambio de planes inesperado interrumpa su día. Participe en actividades que le parezcan interesantes y se conectará con alguien interesante. Ponga su corazón y alma en todo lo que haga y encontrará una nueva forma de expresarse creativamente mientras lleva un estilo de vida saludable. *****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): la ira se interpondrá entre usted y el logro de sus objetivos. Ignore situaciones que no puede cambiar y concéntrese en lo que puede hacer para mejorar su vida. Utilice su imaginación, establezca estándares y límites y tome el camino que conduce a la satisfacción y la libertad emocional. **

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): tómese el tiempo para prepararse. No permita que los contratiempos lo desanimen. Aprenda de la experiencia y ganará velocidad a medida que perfeccione sus habilidades. No le dé a nadie una respuesta definitiva cuando no esté seguro de cómo se siente o de lo que quiere. ****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): no saque innecesariamente su billetera. Lo que aprenda al observar de cómo otros manejan situaciones financieras o gastos compartidos le ayudará a resolver detalles pequeños pero esenciales antes de comprometerse. Un cambio saludable en su estilo de vida le ayudará a poner sus emociones en perspectiva. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): renueve sus hábitos de gasto para adaptarlos a su presupuesto. Evalúe qué es necesario y de qué puede prescindir. Venda las posesiones que ya no le sean útiles y utilice el dinero extra para invertirlo en actualizar sus habilidades y en hacer una jugada que conduzca a aumentar sus ingresos. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): asista a funciones y socialice con personas que puedan ofrecerle una perspectiva diferente sobre algo que le interese. Se favorecen las alianzas, el amor y el compromiso. Vaya por los canales adecuados para evitar interferencias que puedan impedirle alcanzar sus objetivos. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): haga lo que pueda para ayudar, pero no permita que nadie se aproveche de usted. Infórmese y ofrezca sus servicios o su tiempo; marcará la diferencia. Su opinión abrirá una ventana de oportunidad para participar en algo que le interese. ****

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): sepa escuchar y mantenga conversaciones optimistas y sugerencias positivas. Un cambio de actitud marcará la diferencia en cómo lo tratan los demás. Actualizar su apariencia y ampliar sus intereses generará una respuesta positiva. **

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): hay investigaciones, actividades educativas y viajes en el horizonte. Visitar a viejos amigos o asistir a una reunión le abrirá los ojos a nuevas posibilidades y a darse cuenta de que es posible que necesite un cambio. Si ha perdido de vista sus sueños, es hora de actualizar sus metas. *****

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): fije su mirada en lo que desea. Cambiar su entorno o probar algo nuevo despertará su imaginación y lo animará a reinventare a sí mismo y a lo que quiere hacer con el resto de su vida. Deje de soñar y convierta sus sueños en realidad. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.