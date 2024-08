Horóscopo de hoy: día martes 13 de agosto para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Shani Davis, 42; Debi Mazar, 60; John Slattery, 62; Dawnn Lewis, 63.

FELIZ CUMPLEAÑOS: aprenda sobre la marcha. No cuestione sus instintos ni gaste lo que no tiene. Establezca altos estándares y reglas de vida que fomenten la gratitud y la buena salud. Respétese a sí mismo y se ganará el respeto de los demás. No limite lo que puede hacer. Sea original pero práctico y encontrará la victoria. Realice cambios por los motivos correctos. Sus números son 6, 17, 21, 28, 32, 35, 46.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es persistente, cambiante y emocional. Es curioso y decidido.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): acelere el ritmo y asuma sus responsabilidades. No corra riesgos innecesarios que puedan provocar lesiones, traumatismos o enfermedades. Manténgase enfocado en hacer su parte y cumplir sus promesas. Manténgase dentro del presupuesto y respete las reglas. *****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): sea directo y responda con honestidad y hechos que respalden sus palabras. No permita que las emociones se apoderen de usted si alguien lo presiona. Concéntrese en hacer, verse y sentirse lo mejor posible y disfrute. Agradezca sus habilidades y su vida. Haga del romance una prioridad. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): tome el camino correcto. No se involucre en el drama de otra persona ni limite lo que puede lograr porque le dio a alguien más el derecho de decidir por usted. Reconsidere su situación y establezca pautas que le ayuden a superar la negatividad y las malas decisiones que toman los demás. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): reinvente la forma en que usa sus habilidades. Mantenerse al día le ayudará a acceder a puestos de mayores ingresos. Absténgase de enojarse por algo que no puede cambiar. Encuentre una ruta especial que le ayude a evitar lo que le impide avanzar. Un enfoque positivo contribuirá a despejar el camino. *****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): tómese el tiempo para planificar antes de actuar. El cambio requiere reflexión si quiere llegar a la cima. Entre en cada escenario que enfrente con el corazón y la mente abiertos; observe, evalúe y haga lo necesario para mantener la paz y ganar la batalla. **

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): los riesgos están fuera de juego. Espere el momento oportuno y haga su debida diligencia; cambiará su perspectiva y le ayudará a encajar en las tendencias. Las transiciones fluidas provienen de la preparación, su capacitación y el mantenimiento de la conexión con las personas a quienes aspira superar. **

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): amplíe su conciencia y explore lo que está disponible. Aprender algo nuevo o exponerse a una actividad o evento lo motivará a hacer nuevas amistades y le presentará algo que puede ampliar sus conocimientos o su capacidad de acción. Se favorecen los viajes con fines educativos. ****

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): mire, observe y siga adelante. Convierta sus ideas en algo tangible. Haga el esfuerzo y obtendrá las recompensas. Una situación emocional requiere un cambio. Ponga en práctica sugerencias que hagan fluir mejor su vida. Acepte aquello que lo tranquilice. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): reconozca sus limitaciones y fortalezas, y considere sus opciones. No siga a la multitud si quiere encontrar el camino hacia la felicidad. Confíe en sus instintos y crea en su capacidad de saber qué es lo mejor para usted. Cambie su estilo de vida para satisfacer sus necesidades. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): la disciplina le ayudará a conquistar cualquier cosa que se proponga. Ahorrar dinero, tener un mejor programa de salud y lograr el nivel de éxito deseado conducirá a mejores cambios en el estilo de vida. Utilice su ingenio para atraer la ayuda que necesita. Se favorece el romance. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): cambie lo que no funciona en su vida. Céntrese en la comodidad y el confort. Hable con expertos y socios y descubrirá cómo lograr la tranquilidad de forma ordenada. Ponga en marcha un plan de juego y contribuya con tiempo, esfuerzo e ingenio para hacer su vida más fácil. ****

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): guárdese para usted la información confidencial. Comparta sólo lo que sea necesario y fáctico. Hacer promesas prematuramente lo disuadirá de implementar un cambio en su estilo de vida. Surgirán problemas emocionales y las decisiones requerirán reflexión, integridad y acción. Lo mejor para usted es trabajar solo. **

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.