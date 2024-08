Horóscopo de hoy: día lunes 19 de agosto para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Manny Jacinto, 37; Christina Perri, 38; John Stamos, 61; Bill Clinton, 78.

FELIZ CUMPLEAÑOS: la coherencia es importante. Formule un plan y cúmplalo. La forma en que estructura su vida y lucha por la equidad determinará la forma en que los demás perciban y apoyen sus esfuerzos. Piense en grande, pero solo hágase cargo de lo posible. Delegue su tiempo y energía al éxito general en lugar de quedarse corto en todas las áreas de la vida excepto en una. Difunda su riqueza de conocimientos y conquiste sus sueños. Sus números son 7, 15, 24, 27, 32, 38, 46.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es agresivo, entretenido y de mente abierta. Es persistente y flexible.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): cuando trate con colegas debe leer entre líneas. Algunas personas revelarán lo que piensan o quieren, pero otras no. Haga preguntas, brinde apoyo y ayuda, y establecerá conexiones que le brindarán beneficios cuando necesite ayuda. Mantenga el gasto al mínimo. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): una respuesta emocional requerirá el respaldo de un experto. Asegúrese de tener los datos claros antes de transmitirlos. Un cambio innecesario le hará perder tiempo y dinero. Concéntrese en ahorrar y usar la disciplina para protegerse de situaciones llenas de tentación. ****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): elija lo que quiere lograr antes de aceptar emprender proyectos que ayuden a otros más que ellos a usted. Aprenda por experiencia que solo a veces el mejor camino a seguir es ser generoso con su tiempo y sus habilidades. Tenga fe en su capacidad para liderar. *****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): explore opciones y deje volar su imaginación creativa, pero no comparta prematuramente sus ideas ni sus intenciones. Antes de comenzar asegúrese de tener el presupuesto para cumplir sus planes. Si no protege su privacidad habrá muchos gastos ocultos e interferencias inesperadas. La disciplina y el compromiso son necesarios. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): confíe en que sus instintos lo guiarán en la dirección correcta. Aplíquese y no tenga miedo de ser único y hacer las cosas diferentes si eso le ayuda a lograr sus objetivos. Trate de estabilizar las relaciones significativas con amabilidad y consideración. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): simplifique su vida, alivie el estrés y no permita que nadie lo convenza de hacer algo que le cause ansiedad. Preste atención a su salud y bienestar emocional y pase tiempo con personas que le resulten edificantes y motivadoras. Preste atención a los detalles. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): socialice, viaje y haga nuevas amistades. Comunicarse le ayudará a acumular información que puede ayudarle a evitar malas decisiones. El conocimiento fomentará expectativas realistas y la capacidad de descartar a cualquiera que intente desviarlo. El entusiasmo le ayudará a alcanzar sus objetivos. *****

ESCORPIÓN (del 23 de octubre al 21 de noviembre): concéntrese en usar su imaginación y creatividad para distanciarse de controversias y situaciones emocionales sobre las que no tiene jurisdicción. Dese la oportunidad de relajarse y descubrir lo que lo hace feliz. Cuide mejor su bienestar físico y financiero.**

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): comparta sus ideas y marque la diferencia. No limite lo que hace porque alguien lo frena o es demasiado exigente. Haga conocer sus prioridades a cualquiera que se interponga en su camino. Aborde los problemas de relaciones y no permita que lo traten mal. La ecuanimidad es importante. ****

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): analice seriamente los asuntos de dinero, las empresas conjuntas y las situaciones que le están causando estrés. Es hora de ajustar su agenda para mejorar su bienestar emocional y físico. No se reprima; lo necesario es un cambio. Póngase a sí mismo en primer lugar y no pague por algo que no quiere o no necesita. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): evite hacer cambios cuando esté enojado, emocionado o angustiado. Tómese un momento para pensar, hable con alguien que lo tranquilice o permita que las situaciones se desarrollen de forma natural antes de actuar. Involúcrese en algo que disfrute hacer o gravite hacia personas que sacan lo mejor de usted. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): sea observador. Concéntrese en mejorar su vida y deje que los demás se las arreglen solos. Su fuerza proviene de hacer lo mejor para usted antes de mejorar las cosas para quienes están en su círculo íntimo. Confíe en sus instintos. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.